LaMarcus Aldridge retrouve son souffle

Sans le moindre match officiel entre mars et décembre, et privé de trois rencontres récemment à cause de douleurs au genou, LaMarcus Aldridge a retrouvé son véritable niveau en signant sa meilleure prestation de la saison face aux Lakers, à Los Angeles, avec 28 points à 11/18 aux tirs.

« Il avait simplement besoin de trouver son souffle et son feeling »

Grand spécialiste du tir à mi-distance, l’intérieur a fait feu de tout bois face à Marc Gasol et Anthony Davis, avec un honnête 3/7 à 3-points dont une réussite peu orthodoxe face à Alex Caruso en fin de possession, lors du troisième quart-temps durant lequel il a scoré 12 points.

« C’était un tir incroyable », sourit Dejounte Murray. « Quand il est en confiance, il réussit des gros, gros matchs. »

C’était le cas au Staples Center hier soir, avec des tirs à mi-distance pour se lancer et deux 3-points de suite dès le premier quart. Tout ça dans le rythme d’une attaque bien huilée qui n’a jamais vraiment paniqué face aux champions en titre.

« On savait que ce n’était qu’une question de temps. Il avait simplement besoin de trouver son souffle et son feeling pour le jeu », reprend DeMar DeRozan. « C’est ce qu’on prône, le partage du ballon. On arrive à trouver les gars ouverts et ils sont prêts à tirer. »

« Puisque je n’ai plus beaucoup d’occasions de jouer dos au panier au poste bas, il faut bien que je le fasse ailleurs »

Après la victoire face aux Clippers, les Spurs enchaînent donc un deuxième succès de prestige face aux Lakers. La dynamique positive qu’évoquait Patty Mills après son gros match semble se confirmer pour la troupe texane.

« [Les Lakers] sont une énorme équipe, mais de notre côté, on joue de plus en plus dur à chaque sortie », apprécie Gregg Popovich dans l’Express News. « C’est juste une question de jouer plus intelligemment, de s’habituer les uns aux autres et de mieux exécuter nos systèmes. Leur effort et leur agressivité ont été très bons. »

Intérieur de l’ancienne école, qui a grimpé cette nuit à la 48e place des meilleurs scoreurs de l’histoire en dépassant Bernard King, LaMarcus Aldridge s’adapte à la nouvelle donne de la NBA qui joue de plus en plus au large.

« Puisque je n’ai plus beaucoup d’occasions de jouer dos au panier au poste bas, il faut bien que je le fasse ailleurs. Si c’est à la ligne à 3-points, je prends. Ce n’est clairement pas un tir que je veux prendre tout le temps, mais quand ça marche, ça me va. »