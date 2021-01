Les Raptors éclipsés par les Suns

Suns / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Crowder 35 7/11 6/9 1/2 0 3 3 1 4 1 2 0 21 19 M. Bridges 29 3/10 3/7 4/4 3 1 4 3 4 0 1 1 13 13 D. Ayton 31 5/8 0/1 1/1 2 14 16 1 5 0 2 0 11 23 C. Paul 32 4/12 0/0 4/4 1 3 4 8 2 2 0 0 12 18 D. Booker 35 6/14 3/8 9/10 1 0 1 6 1 0 1 0 24 21 D. Saric 17 6/11 2/3 1/1 1 4 5 1 2 0 0 0 15 16 C. Johnson 23 6/10 4/7 0/0 0 3 3 0 1 1 1 0 16 15 C. Payne 16 1/3 1/1 2/2 0 3 3 10 2 0 1 0 5 15 J. Carter 17 2/4 2/4 0/0 0 1 1 0 2 0 1 2 6 6 L. Galloway 5 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Total 40/83 21/40 22/24 8 33 41 30 23 4 10 3 123