La NBA ne prévoit aucun report de match suite à l’intrusion des manifestants pro-Trump au Capitole

Toute l’Amérique est scotchée aux écrans de télévision et aux réseaux sociaux, suite à l’intrusion des manifestants pro-Trump au Capitole, pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle.

Après avoir chauffé à blanc ses soutiens, Donald Trump leur a finalement demandé de rentrer chez eux, mais l’évènement est grave pour la démocratie américaine, et les images de ces hommes et femmes qui brisent les portes et les fenêtres du siège du Congrès, pour y investir les salles et les bureaux, y poser en photo et y voler différents objets, sous le regard médusé et passif des maigres forces de sécurité de l’enceinte, a de quoi faire frémir.

Dans ces conditions, beaucoup se demandaient s’il fallait reporter les évènements sportifs de la soirée, mais la NBA n’a pas discuté du sujet avec le syndicat des joueurs, et les matchs auront donc lieu.

Voix importante sur les sujets sociaux dans la « bulle », Doc Rivers a commenté les évènements avant le match des Sixers face aux Wizards. « C’est assez troublant, évidemment. C’est triste », a-t-il expliqué. « Mais ce n’est pas une attaque contre la démocratie, non. La démocratie l’emportera, comme toujours. Ça démontre beaucoup de choses néanmoins. Durant l’été, il y avait des manifestations et des émeutes, avec la police, la garde nationale et l’armée, et là, il n’y avait rien… Ça prouve qu’il y a des privilèges dans la vie, de différentes manières. Et je vais le dire parce que beaucoup ne veulent pas l’entendre. Mais imaginez que les hommes qui sont entrés dans le Capitole aujourd’hui aient été noirs. Qu’est-ce qu’il se serait passé ? Pour moi, ce qu’on a vu veut tout dire. Il n’y avait pas de chiens policiers lancés sur les gens, personne n’était frappé (une femme a tout de même été tuée par un coup de feu dans le chaos général). Les gens ont été pacifiquement escortés hors du Capitole. Ça montre qu’on peut disperser pacifiquement une foule. C’est un jour triste, de multiples façons, pour notre pays. Partout, les gens voient ça, mais ça montre qui nous sommes, et tout ce que nous devons régler. »