[Programme du soir] Le premier derby texan de la saison

Grosse soirée NBA au menu avec neuf matchs, à commencer par quatre duels entre franchises de l’Est.

A partir de 01h00 du matin, Philadelphie a l’occasion de signer un sixième succès en sept matchs à l’occasion de la réception des Hornets, déjà battus en Pennsylvanie samedi soir (127-112). Parmi les poursuivants des Sixers actuellement à quatre victoires et deux défaites, Orlando et Cleveland seront également opposés. À partir de 01h30, Atlanta recevra New York à l’Est tandis que Toronto devra défier Boston (à suivre en direct sur beIN Sports 1).

La soirée sera aussi marquée par le premier derby texan de la saison entre Houston et Dallas (sur beIN Sports 4 à partir de 02h00). Les Mavs sont en grande difficulté (2v-4d) mais pourraient retrouver Luka Doncic. Même chose pour James Harden, absent du dernier match des Rockets contre Sacramento, qui devrait faire son retour ce soir.

