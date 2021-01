L’art du sacrifice de Marcus Smart salué par les Celtics

Il s’en est fallu de peu pour que les Celtics ne se fassent à nouveau taper par les Pistons dimanche pour la deuxième confrontation de suite entre les deux équipes (120-122). Jaylen Brown, d’un tir à 3-points dans le corner, puis Jayson Tatum, auteur du panier de la gagne à 3 secondes de la fin, ont finalement tiré Boston d’affaire dans le « méga-money-time ». Mais pour le tandem de feu de Brad Stevens, un autre joueur aurait mérité d’être salué pour sa performance : Marcus Smart qui a également signé un joli double-double, à 17 points et 10 passes décisives.

« Son énergie et son assurance en attaque nous ont été très bénéfiques », a souligné Jaylen Brown. « On lui a demandé d’élever son niveau de jeu dans le rôle de meneur de jeu, et il a relevé le défi. Il m’a procuré des paniers faciles, à Jayson aussi et s’est lui aussi procuré des paniers. Je suis fier de le voir évoluer et hériter de nouvelles responsabilités. Il a très bien géré sur ces sept premiers matchs ».

Plus juste dans son jeu

En l’absence de Kemba Walker, Marcus Smart est contraint de jouer davantage au poste 1 et se donne à fond dans ce rôle, en faisant passer les autres avant.

« Je crois qu’il a vraiment essayé », a poursuivi Brad Stevens. « Sur ces sept premiers matchs, c’est le seul joueur au dessus des cinq passes décisives en moyenne dans notre équipe. Il essaie d’organiser notre jeu, de placer tous les joueurs selon les endroits où ils peuvent être efficaces ».

Sur les sept premiers matchs, Marcus Smart tourne à 6.7 passes décisives, soit sa meilleure moyenne en carrière. L’enjeu de cette saison 2020-2021 consistait notamment à faire de meilleurs choix en attaque. Et jusqu’à présent, il s’en tire plutôt bien, également dans sa sélection de tirs à 3-points puisqu’il prend un tir de moins que la saison dernière en moyenne derrière l’arc mais affiche un meilleur pourcentage de réussite (de 34.7% à 41%).

« Si je suis ouvert, je tire. Si ça se referme, je dois être capable de faire ce que j’ai fait toute ma carrière, c’est-à-dire aller jusqu’au cercle, jouer non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Juste faire la bonne lecture. Ils ont fait un bon travail en me fermant l’accès, alors j’ai juste pris ce que la défense m’a donné », a déclaré Marcus Smart.

Décisif jusqu’au bout

Dans le dernier quart-temps face à Detroit, Marcus Smart a été précieux par son adresse, sur la ligne des lancer-francs comme lorsqu’il a fait passer son équipe à +4 en arrachant un lay-up près du cercle, mais aussi à la passe, comme lorsqu’il a décelé une prise à deux pour mieux servir Daniel Theis, ouvert aux abords de la ligne des lancer-francs.

Enfin, sa dixième passe décisive a été celle qui a permis à Jayson Tatum de tuer le match, même si ce dernier a surtout profité de la glissade de Blake Griffin pour se retrouver en position préférentielle, à mi-distance.

« Il a géré l’équipe », a résumé Jayson Tatum. « En commençant en meneur de jeu, s’assurer que nous sommes à nos spots, et s’assurer que nous sommes organisés. Et il a fait un super job pour ça ». Un apport inestimable en attendant le retour de Kemba Walker.