Podcast | Dix jours en NBA, nos tops et nos flops

Un début de saison le 22 décembre fera assurément date dans l’histoire de la NBA, mais au-delà d’écrire une nouvelle page de l’histoire, ce sont tous les repères des fans et des athlètes qui ont changé. Pas de summer league, peu de matchs de présaison et donc peu de temps pour se préparer. Conséquence, les dynamiques en ce début de saison semblent très marquées, entre les équipes ayant misées sur la continuité, comme le Magic et les Suns, ou celles en manque de vécu collectif, comme les Warriors d’un certain Stephen Curry.

Tout va très vite en NBA, et voici un premier retour sur les 10 premiers jours de saison régulière : quelles tendances pour les équipes au top et quels axes de progression pour les équipes en panne ?

La santé en facteur X

A l’image de Houston, obligé de décaler son début de saison pour cause de protocole COVID-19, le facteur santé sera plus déterminant que jamais avec des joueurs placés à l’isolement comme « cas contact » ou parce qu’ils sont positifs… Sans oublier les blessures importantes avec déjà des joueurs forfaits pour toute la saison comme Spencer Dinwiddie et Klay Thompson, ou de gros pépins comme cette vilaine entorse de Ja Morant.

A travers ces blessures, c’est toute la question de l’impact de cette intersaison raccourcie sur la santé des joueurs qui se pose.

