Jalen Brunson et l’United Center, une très longue histoire

Jalen Brunson connaît très bien la salle des Bulls, le fameux United Center. Au début des années 2000, durant deux saisons notamment (2002-03 et 2003-04), son père Rick évoluait pour les Bulls et le jeune Jalen s’abreuvait des matchs à domicile du paternel.

Plus tard, son père devenu assistant coach chez les Bulls, de 2010 à 2012, Jalen avait encore sa place attribuée dans les tribunes, Section 113, Row 2.

Et puis, meneur star du lycée de Stevenson de Lincolnshire, à une cinquantaine de kilomètres de Chicago, Brunson y a notamment joué le McDonald’s All-American Game de 2015 avant de remporter le titre de l’état d’Illinois (plus deux titres de meilleur joueur) lors de sa dernière année de lycée.

C’est donc sans surprise qu’hier soir, pour son retour à Chi-Town, Brunson a rapidement retrouvé ses marques dans cette salle qu’il affectionne particulièrement. « Je me souviens exactement de là où j’étais assis », sourit-il.

« J’ai simplement eu plus d’opportunités sur ce match »

Malgré le départ en trombe de Zach LaVine et les Bulls, Brunson a longtemps maintenu les Mavs dans la course, avec 12 points en premier quart, et réussissant notamment ses 7 premiers tirs.

« Je joue de la même façon à chaque fois que je met les pieds sur le terrain. J’ai simplement eu plus d’opportunités sur ce match-là. J’ai simplement essayé d’en tirer le meilleur profit et d’aider mon équipe à gagner. On perd de peu mais je sais qu’on est capable de faire bien mieux que ça. »

Auteur de 31 points, 7 passes et 5 rebonds au final, Brunson échoue à 3 unités de son record en carrière (établi face aux Spurs durant sa saison rookie) mais, en l’absence de Luka Doncic, il a démontré qu’il était plus qu’un valeureux remplaçant chez les Mavs.

« Je n’avais aucun doute sur le fait qu’il allait faire du bon boulot », assure Coach Carlisle. « Il est toujours prêt. »

Pour sa troisième apparition en carrière à l’United Center, Jalen Brunson n’aura certes pas pu rapporter la victoire à son équipe, mais il aura néanmoins marqué les esprits. Après une saison tronquée, le double champion NCAA avec Villanova est prêt à assumer plus de minutes cette année…