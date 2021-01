Facundo Campazzo a enfin brisé la glace

Tout sourire au micro de la télévision locale, Facundo Campazzo avouait qu’il se pourrait fort bien que ce soit son record en carrière. Tout simplement.

Après cinq tirs à 3-points réussis, pour 15 points, 3 interceptions et 2 passes, le meneur argentin a en tout cas annoncé pour de bon son arrivée sur la scène NBA.

« J’ai travaillé si dur pour en arriver là que je dois saisir toutes mes opportunités »

Peu utilisé jusque-là, timide et à vrai dire maladroit, ‘El Facu’ a cette fois montré son vrai visage dans le Minnesota, avec son agressivité caractéristique en défense et une adresse sur laquelle il travaille depuis des années, et encore plus ces mois derniers pour son arrivée outre-Atlantique.

« C’est la meilleure version de Facundo Campazzo qu’on puisse imaginer. Je sais que ça a été frustrant pour lui de ne pas pouvoir jouer au niveau dont il se sait capable de jouer, et dont je sais qu’il est capable de jouer, mais c’était son soir », a savouré Mike Malone dans le Denver Post. « Ce n’était pas seulement ces cinq tirs à 3-points, c’était aussi sa défense. Facu est un gars que les gens ne comprennent pas car c’est un très bon défenseur sur le porteur de balle, une véritable peste et il rentre dans son adversaire avec ses mains actives, il provoque des passages en force. C’est pour ça que j’adore Facu Campazzo, parce qu’il joue des deux côtés du terrain. »

Surnommé « Spiderman » par ses coéquipiers, Campazzo (1m81) est un freluquet dans le monde du basket, d’autant plus en NBA, mais il compense par une rapidité de pieds et de mains assez exceptionnelle. Son sens de l’interception est inné, tout comme son goût pour la passe.

Bridé et frustré jusque-là, l’ancien du Real Madrid était tout heureux d’avoir pu saisir sa chance dans la victoire face aux Wolves.

« C’est une superbe sensation. J’ai simplement essayé de jouer à 100% des deux côtés du terrain. Essayer de mettre 100% de mon énergie en défense et de prendre mes tirs quand j’étais ouvert. Essayer de prendre les bonnes décisions. J’ai travaillé si dur pour en arriver là que je dois saisir toutes mes opportunités. »

« Il change le match à lui seul »

Nouvelle coqueluche des Nuggets, Campazzo a pour le coup le soutien total de ses coéquipiers, ainsi qu’en témoigne Jamal Murray. « Tout le banc était debout quand il rentrait ses 3-points. Chaque action qu’il a fait était énorme. Il joue tellement dur. Il faut apprécier à leur juste valeur les gars qui jouent dur chaque soir, même quand leur tir ne rentre pas ou qu’ils ne sont pas dans leur meilleur basket. De le voir briser la glace comme ça, c’était super. »

Bien servi par ses coéquipiers, à la conclusion de longs mouvements de ballon d’un côté à l’autre du terrain, Campazzo a dû se sentir un peu de retour au jeu européen. D’où sa réussite du soir ?

« Ce sont des actions qui changent le cours du match. Il change le match à lui seul », s’enthousiasme en tout cas un autre joueur passé par l’Europe, Nikola Jokic. « J’espère bien qu’il va continuer à faire ça pendant longtemps. »

Dans les débuts poussifs de son équipe, à deux victoires en six rencontres, Campazzo peut clairement agir comme un catalyseur, avec son énergie communicative et sa bonne humeur permanente. Cette prestation encourageante est en tout état de cause un signe positif de son intégration dans le moule NBA. Une transition jamais facile. Surtout pour ce rookie de 29 ans.

« Ce n’est pas facile pour Facu, pour tous nos nouveaux joueurs qui arrivent dans une nouvelle équipe, un nouveau système. Ça n’arrive pas du jour au lendemain », conclut Malone. « Mais on savait qu’il allait sortir la tête de l’eau. »