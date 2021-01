Frank Vogel encourage Anthony Davis à franchir un nouveau palier à 3-points

Malmenés cette nuit sur le parquet des Spurs dans le « money time », les Lakers ont pu compter sur l’adresse extérieure d’Anthony Davis. L’intérieur a signé deux tirs primés importants dans les cinq dernières minutes de la partie pour permettre à son équipe de recoller, puis finalement de s’imposer.

Auteur de 34 points, il a signé un impeccable 4/6 de loin. Après cinq matches disputés cette saison, « AD » affiche un très bon 47% de réussite. C’est largement supérieur à ce qu’il affiche depuis le début de sa carrière avec 32% d’adresse, sans aucune saison terminée au-delà de la barre des 35%.

L’an passé, avec son plus gros volume de tirs en carrière derrière l’arc (3,5 tentatives par match), il tournait à 33%, avant de grimper à 38% durant les playoffs.

Son coach Frank Vogel espère ainsi que son joueur va pouvoir surfer sur sa dynamique d’adresse actuelle.

« On veut qu’il prenne ces tirs », affiche le coach. « Il est extrêmement adroit dans tous les périmètres du terrain cette année. Donc si on veut le faire jouer au poste 4 la majeure partie du temps, ce qu’on fait à l’heure actuelle, c’est important de pouvoir écarter le jeu et avoir une menace dans ce rôle. »

Frank Vogel y voit une nouvelle étape dans la progression du joueur. « Le principe de développement d’un joueur s’applique à tous les membres de l’équipe, pas seulement aux jeunes. On veut que chacun fasse évoluer son jeu. (Davis) a franchi un cap important avec son tir à 3-points l’année dernière par rapport à il y a deux ans. Et on lui demande de franchir un nouveau palier cette année. »

On rappellera qu’au démarrage de la saison passée, Anthony Davis s’était fixé pour objectif de se rapprocher des 40% de réussite derrière la ligne à 3-points.