Luka Doncic retrouve le sourire

Était-ce le sentiment d’urgence né d’un début d’exercice difficile (trois défaites en quatre matchs) ponctué par une première ratée à domicile contre Charlotte ? Ou la perspective de jouer contre son compatriote Goran Dragic ?

Toujours est-il que Luka Doncic a retrouvé des couleurs cette nuit à l’occasion de la réception de Miami. Le Slovène a été le « playmaker » qui régale la ligue depuis plus de deux ans, à la création pour lui-même ou pour les autres, marquant la partie de coups d’éclat notables. Sa prestation et celle de la paire Richardson/Hardaway Jr. (11 et 18 points) ont ainsi permis au Mavs de prendre le meilleur au cours d’un match à sens unique.

« C’est une longue saison, on ne peut pas juger une équipe après cinq matchs, même après quinze matchs. Comme je l’ai dit après la rencontre précédente, on est toujours en pré-saison, on apprend à se connaître, on s’habitue à cette énorme salle sans fans… On est sur le bon chemin, on doit juste rester unis », explique Luka Doncic.

Une simple question de temps…

Même s’il n’est pas encore au top de sa forme, le meneur des Mavs a retrouvé son génie sur quelques phases de jeu, comme lorsqu’il a invité Bam Adebayo à danser, montrant sa parfaite maîtrise des appuis au sol, tel un intérieur, prenant le pivot du Heat à son propre jeu.

Bam Adebayo n’était pas au bout de ses peines, se retrouvant à nouveau impuissant sur le 3-points du Slovène dans la foulée, son premier de la soirée alors qu’il restait à 0/10 à l’occasion des deux matchs précédents…

« Ça a fait ma journée », a-t-il ajouté, soulagé au point d’avoir levé les bras au ciel lorsque le ballon a transpercé le filet. « Luka va y arriver », poursuit Rick Carlisle. « Il travaille dur, vous l’avez vu s’entraîner après le match l’autre soir. Tout est en train de rentrer dans l’ordre pour lui, notamment sur le plan de la condition physique, ce qui est super. Je l’ai fait jouer sur des périodes plus longues, sur les premier et troisième quart-temps pour l’aider à retrouver un peu ses jambes. Il faut qu’il continue comme ça. Il était fatigué à la fin du premier et du troisième quart-temps, parce qu’il joue à fond. Mais ça va l’aider à retrouver son jeu et ses jambes plus rapidement ».