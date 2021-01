Mike Conley fait la totale aux Clippers

Battu par les Suns, le Jazz est sur courant alternatif en ce début de saison, et l’entame de match est poussive. Rudy Gobert loupe un panier tout cuit sous le cercle. Nicolas Batum aussi. Un vrai round d’observation, ou de lendemain de réveillon, avec de la maladresse, des balles perdues, et quand Bojan Bogdanovic loupe son double-pas, Gobert est là pour mettre le couvercle (11-7). Serge Ibaka et Batum lui répondent à 3-points, et le match est enfin lancé (13-11).

Globalement, le Jazz est plus actif, avec davantage de mouvements en attaque, beaucoup de jeu dans le dos de la défense, et ça paie avec un 8-0 pour s’échapper (21-15). Mike Conley n’est toujours pas sorti, et il se déchaîne. Step-back à 3-points, un second floater main droite, et le Jazz signe un 18-2 pour prendre 14 points d’avance (31-17).

La relation Ibaka-Leonard

Ivica Zubac stoppe l’hémorragie mais le duo Conley-Clarkson plante à nouveau deux 3-points. Le Jazz est carrément sur un 24-4 pour mener 37-18. C’est finalement Pau George qui soulage les Clippers.

L’ailier n’est pas dans un grand soir mais son agressivité fait du bien alors que l’écart se stabilise autour des 15 points. Pat Beverley bâche un drive de Jordan Clarkson, puis il plante un 3-points. Les Clippers sont revenus dans le match, et Kawhi Leonard commence à peser sur la rencontre.

Son jeu à deux avec Serge Ibaka fait des dégâts, et le « spacing » permet de décortiquer le défense du Jazz. Tout est à refaire pour les coéquipiers de Rudy Gobert, qui ne mènent plus que d’un point (43-42). Moment choisi par Conley et Mitchell pour sanctionner de loin, et Utah termine sur un 8-0 pour rejoindre les vestiaires à +9 (51-42).

Un 16-0 à cheval sur les deux mi-temps

Le Jazz débute aussi la seconde mi-temps par un 8-0, et on retrouve la quinzaine de points d’écart (62-47). Les Clippers, et Beverley en particulier, ont toujours autant de mal à défendre sur Conley, et sur un nouveau 3-points, dans le corner, l’ancien meneur des Grizzlies donne 20 points d’avance (67-47).

Temps-mort de Tyronn Lue, qui décide de mettre Luke Kennard, tandis que Mike Conley va souffler. L’ancien Piston plante deux 3-points, Batum met ses lancers, et les Clippers vont un peu mieux (73-59). Le souci, c’est que ce cinq défend moins bien, et Donovan Mitchell puis Derrick Favors en profitent pour écraser le cercle. À l’entame du dernier quart-temps, le Jazz a repris ses aises (84-65).

Après le passage correct de Luke Kennard, Tyronn Lue remet Kawhi Leonard en jeu, et le double MVP des Finals prend le match à son compte. Sous les panneaux, il prend tous les rebonds, ou presque, en attaque, il distille le jeu après chaque écran de Serge Ibaka. La défense du Jazz est sur les talons et hésite sur lui.

Par deux fois, Rudy Gobert reste à un mètre de lui, et ça suffit à Kawhi Leonard pour le punir. Les Clippers signent un 11-0 pour revenir à -5 à cinq minutes de la fin (91-86).

Mike Conley plante le 3-points qui fait mal

Serge Ibaka bâche Derrick Favors sur une tentative de dunk, puis il inscrit un petit hook shot. Derrière, Paul George plante un 3-points, et les Clippers sont désormais à un petit point du Jazz (95-94). Il reste trois minutes à jouer. Le hold-up est à portée de mains, et c’est encore et toujours Mike Conley qui va redonner de l’air à Utah. Cette fois, c’est à 3-points, dans le corner, à la limite des 24 secondes (100-94).

Le meneur du Jazz trouve ensuite Rudy Gobert sous le cercle qui provoque la faute de Nicolas Batum (102-94). Le Jazz signe un 7-0 au meilleur des moments, et les deux tirs primés de Paul George ne changeront rien. Mike Conley, aux lancers, assure la victoire du Jazz qui s’impose 106-100.

Les Clippers, battus pour la deuxième fois de la saison, perdent le leadership de l’Ouest, au profit des Suns.