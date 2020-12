John Wall, DeMarcus Cousins et Eric Gordon autorisés à rejouer

Enfin libres ! John Wall, DeMarcus Cousins et Eric Gordon ont observé leurs sept jours d’isolement suite aux contaminations au Covid-19 chez Ben McLemore et Kenyon Martin Jr. Le trio a pu s’entraîner avec le reste du groupe hier et sera disponible pour la rencontre de ce soir face aux Kings. Une nouvelle qui réjouit forcément Stephen Silas, le nouveau coach des Rockets.

« C’était tellement bien d’avoir tout le monde là », a-t-il déclaré. « C’est clair que le talent et les capacités de ces gars vous manquent, mais aussi leur personnalité et leur intelligence dans ces situations. Pendant la séance vidéo, c’était super d’avoir ces gars et de les voir interagir. C’était vraiment, vraiment bien de les revoir ».

Entre frustration…

Après avoir fait bonne impression lors du « training camp », le duo Wall-Cousins, principale attraction de l’intersaison, a été victime d’une séance collective avec un coiffeur.

Les sept derniers jours ont ainsi fait monter la frustration chez John Wall qui estime avoir suivi les règles, ce qui ne l’a pas empêché d’être placé en quarantaine. Pour un joueur qui revient d’une longue convalescence comme lui, observer sept jours d’arrêt n’est pas vraiment la meilleure façon de préparer une saison aussi condensée.

« Je n’ai rien fait de mal. Tout ce que j’ai fait, c’est de me faire couper les cheveux dans mon appartement. Un des coéquipiers a été testé positif le lendemain, et les quatre ou cinq tests suivants que j’ai subis sont tous revenus négatifs », a rappelé l’ancien meneur des Wizards. « Donc, j’étais avec trois personnes qui se faisaient couper les cheveux. Je préfère me faire couper les cheveux dans mon appartement plutôt que d’être dans un salon de coiffure où des gens viennent constamment. Même le coiffeur a été testé négatif. C’était donc frustrant parce que je me préparais pour l’entraînement, je venais de faire de la musculation. Quand je suis arrivé, on m’a dit : ‘Tu dois quitter le terrain. Tu dois rentrer chez toi pendant sept jours et te mettre en quarantaine’. Quoi ? »

… et précaution

La situation est tout autant problématique pour DeMarcus Cousins, qui a également enchaîné les grosses blessures depuis trois ans, entre sa rupture du tendon d’Achille au pied gauche, sa déchirure au quadriceps puis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou.

« C’était dur. C’est difficile en général de rester assis pendant sept jours, sans aucune activité, juste en quarantaine », a rappelé DMC. « C’est donc dur pour tout le monde, mais surtout pour un athlète professionnel. Rester assis à la maison pendant sept jours, puis se replonger dans un entraînement ou un match à pleine vitesse, il n’y a pas beaucoup de positif. Alors, comme je l’ai dit, il faut savoir s’adapter et faire de son mieux ».

Tout le monde va redouter une blessure au sortir de ces mises en quarantaine. Houston l’a d’ailleurs expérimenté avec Mason Jones, le « two-way player » qui a également dû observer sept jours de repos complets… et s’est blessé à la cheville dès son retour à l’entraînement hier.

Eric Gordon étant également fragile, Stephen Silas pourrait limiter les minutes de ses trois renforts. « En ce qui concerne les protocoles que les joueurs on dû suivre jusqu’à présent, ils n’ont pas vraiment pu faire d’exercice et n’ont pas été avec l’équipe. C’est vraiment difficile de dire ce que nous verrons de leur part », a indiqué le coach.