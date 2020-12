LaMelo Ball et Miles Bridges, les BB flingueurs

Les Hornets ont fait le plein de confiance suite à leur premier succès de la saison, face aux Nets de Kyrie Irving et Kevin Durant, dimanche soir. Cette nuit, les troupes de James Borrego ont ainsi enchaîné avec un succès probant sur le parquet de Dallas, où ils compté jusqu’à 31 points d’avance.

Si Terry Rozier et Gordon Hayward ont arrosé (à 12/33 au tir), Charlotte a pu compter sur un duo Ball-Bridges déterminé en sortie de banc pour faire la différence, entre les 22 points (7/10 au tir, 4/5 à 3-points), 8 rebonds, 5 passes décisives du premier et le gros double-double du second (20 points à 6/9 dont 4/6 à 3-points, 16 rebonds).

« Le banc a été fantastique cette nuit, et ça a commencé avec Miles Bridges », se félicite James Borrego. « Son énergie est contagieuse, il s’améliore et je suis fier de la façon dont il a abordé la saison et son rôle. Il pèse sur le jeu à chaque seconde qu’il passe sur le terrain. LaMelo montre pour sa part des progrès à chaque match. Il a eu son empreinte sur la rencontre tout au long du match. Il joue avec assurance, confiance. Il a été une force rassurante pour nous ».

La « second unit » donne le ton

James Borrego a rapidement trouvé le bon équilibre et sa « second unit » a permis aux Hornets de porter un coup fatal aux Mavericks, après avoir notamment scoré plus de la moitié des points de l’équipe (60 sur 118).

« Notre potentiel est illimité en ce qui concerne notre banc », assure ainsi Miles Bridges. « Quand on entre en jeu, on défend bien et on peut se projeter en transition. Les jumeaux (Cody et Caleb Martin) ont également été bons pour nous en défense, et LaMelo a fait ce qu’il sait faire. Notre banc est vraiment dense et on va tâcher de l’utiliser à notre avantage toute l’année ».

Dès leur entrée en fin de premier quart-temps, les joueurs du banc ont ainsi donné un coup de boost aux Hornets.

Avec la paire Ball-Bridges comme principales menaces. LaMelo Ball a notamment enchaîné un 3-points un mètre derrière la ligne avant d’aller arracher un rebond offensif pour mieux scorer au buzzer et offrir le premier écart du match aux siens. Son service en sortie de « pick-and-roll » pour le dunk rageur de Bismack Biyombo a ensuite été un autre tournant du match, tout comme les deux missiles plantés avant la pause, le tout devant Luka Doncic !

« Je suis clairement encore en train de revenir », a confié le petit frère de Lonzo Ball. « On n’avait plus joué au basket depuis un bout de temps, donc ça va prendre un peu de temps de s’y habituer à nouveau. J’ai l’impression qu’avec l’enchaînement des matchs, on se comprend de mieux en mieux ».

LaMelo Ball ? « Un grand joueur » pour Miles Bridges

Malgré l’écart qui n’a cessé de grimper au retour des vestiaires, LaMelo Ball est resté intense jusqu’au bout, n’hésitant pas à aller finir près du cercle après avoir inscrit un nouveau panier de loin tandis que Miles Bridges bouclait sa prestation d’un panier aérien sur un service de Devonte’ Graham avant de soigner son nouveau record à 16 rebonds, avec quatre nouvelles prises dans le dernier acte.

« LaMelo est un grand joueur », souligne Miles Bridges. « Il n’est pas le troisième choix de la Draft pour rien. Devonte’ (Graham) et Terry (Rozier) l’ont clairement aidé à s’améliorer à l’entraînement. Il prend des décisions intelligentes. Je suis fier de lui. Il grandit sous nos yeux. On veut juste qu’il joue son jeu ».

Avec la progression des jeunes éléments, l’arrivée de Gordon Hayward et l’apport de LaMelo Ball en sortie de banc, les perspectives des Hornets s’éclaircissent en ce début de saison.