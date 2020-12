Master P et Baron Davis veulent racheter Reebok

Dans le giron d’adidas depuis maintenant quinze ans, la marque Reebok va-t-elle être rachetée par un rappeur/producteur et un ancien joueur NBA ?

D’après Forbes, c’est possible. Master P a en effet confirmé à ESPN qu’il était en négociations actuellement, avec Baron Davis, pour en devenir les nouveaux propriétaires.

« Ces entreprises ont profité de nous », assure-t-il. « Cela pourrait être historique si elle était possédée par un noir. Imaginez si Michael Jordan était propriétaire de Reebok ? C’est de ça dont je parle : faire l’histoire. »

La transaction serait estimée autour de 2,4 milliards de dollars. Une sacrée somme, mais le fondateur du label « No Limit Records » s’estime être « préparé financièrement » après plusieurs mois de négociations.

Si l’affaire est conclue, Master P et Baron Davis veulent donner une nouvelle identité à la marque anglaise.

« On veut transformer Reebok, que ce ne soit pas seulement une marque de basket, mais un style de vie », explique l’ancien producteur de Snoop Dogg, à Forbes, lui qui était un bon joueur de basket, au point d’avoir signé deux contrats en NBA à la fin des années 1990 sans jamais jouer un match officiel. « Et, plus important encore, on veut remettre de l’argent dans les communautés qui ont construit cette marque. »