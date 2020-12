Luka Doncic et Josh Richardson, une complicité qui dépasse le cadre du terrain

Après leurs deux défaites initiales, les Mavs ont remis certaines pendules à l’heure en ce dimanche de Noël en écrabouillant en bonne et due forme les Clippers. Au bout du premier quart, le ton était donné pour Dallas qui menait 36-13, avec Luka Doncic et Josh Richardson qui avaient inscrit chacun autant de points que les Clippers.

Les deux nouveaux coéquipiers n’ont pas mis longtemps à développer des atomes crochus, et évidemment, en interne, on se frotte les mains de cette association dans la traction arrière texane.

Luka Doncic le voulait à Dallas

« JRich nous donne un truc vraiment unique. Il a une présence, c’est un leader, il calme l’équipe qui peut parfois être émotive et pour ne rien gâcher, c’est un compétiteur féroce. Il relève les défis défensifs. On l’adore. On est vraiment très content qu’il soit avec nous. »

Rick Carlisle en a vu d’autres en douze ans de carrière à Dallas, mais l’arrivée de Josh Richardson était une priorité, voire une évidence… car Luka Doncic le voulait, et pas seulement pour ses qualités de basketteur.

« C’est un super joueur et un super coéquipier aussi », apprécie le Slovène sur le site des Mavs avant d’ajouter. « Il aime le football donc on en parle aussi. Il me chambre souvent avec ça, avec les résultats de l’équipe qu’il suit [Arsenal] et la mienne [le Real]. »

La raison pour laquelle Luka Doncic et Josh Richardson sont déjà très proches ne se limite pas à leur passion commune pour le foot européen. Bill Duffy, l’agent de Josh Richardson, raconte.

« Je pense qu’il était intéressé pour jouer avec Luka par rapport au joueur de basket qu’il est. Tout le monde veut jouer avec un grand joueur comme Luka », ajoute Bill Duffy dans le Dallas Morning News. « Mais je pense aussi que c’est parce qu’il le connaissait et savait quel type de personne il est. C’est très important pour Josh aussi. Il y avait déjà une relation et une volonté de se retrouver. Par exemple, Josh adore le foot et Luka aussi. »

Deux joueurs complémentaires

À vrai dire, les deux hommes se sont rencontrés à l’été 2015, quand le jeune Luka Doncic, alors âgé de 16 ans, effectuait sa première visite au Peak Performance Project, le fameux P3 de Santa Barbara, en Californie. Alors rookie du Heat, Josh Richardson avait été soufflé par la maturité et le talent du jeune slovène.

« Ils ont une affinité l’un pour l’autre », poursuit Rick Carlisle. « Ils se respectent en tant que joueurs et il y a une cohésion qui se forme entre eux au fur et à mesure de chaque match. Je ne crois pas que ce genre de stats, 13 points chacun en un quart-temps, veulent dire quoi que ce soit pour eux. Mais c’est une forme tangible de leur alchimie naissante, donc on prend. »

Fort de son profil défensif, Josh Richardson complémente la force de frappe de Luka Doncic en attaque, profitant des espaces créés par ce dernier pour avoir des boulevards vers le cercle ou des tirs ouverts en périphérie.

« Jamais aussi heureux » qu’en ce début de saison selon son agent, J-Rich savoure sa situation à Dallas après son année compliquée dans la cité de l’amour fraternel.

« Ça se passe très bien. Les gars m’ont accueilli à bras ouverts et c’est tout ce qu’on peut demander. J’essaie de le leur rendre en jouant aussi dur que possible chaque soir. Je suis un gars qui place l’équipe au-dessus de tout mais c’est un vrai plaisir de faire partie de cette équipe. »