Inoxydable, LeBron James repart à la chasse aux records

Au sortir de l’une de ses plus belles saisons en carrière, LeBron James doit déjà remettre le bleu de chauffe, 71 jours seulement après le 17e titre des Lakers. Un titre qui a d’ailleurs permis à la franchise californienne d’égaler le record de ses rivaux des Celtics. Principaux favoris à leur propre succession, les « Purple & Gold » auront donc pour objectif premier de réussir le « back-to-back » et de décrocher une 18e bannière de champion, dans le sillage de leur « King », qui visera quant à lui sa cinquième couronne.

Ce nouveau sacre lui permettrait de devenir le 27e joueur à totaliser au moins cinq bagues et, s’il était élu en prime MVP des Finals pour la cinquième fois, « LBJ » reviendrait à une unité du record de Michael Jordan (6).

En cas de titre, cela signifierait également qu’il a atteint pour la 11e fois de sa carrière les Finals, se rapprochant là aussi à une unité du record de Bill Russell (12), et qu’il a joué les deux matchs qui lui manquent afin de dépasser Kareem Abdul-Jabbar (56) et intégrer le podium en termes de rencontres de Finals disputées, derrière Bill Russell (70) et Sam Jones (64).

Le joueur le plus complet de l’histoire ?

Mais avant d’en arriver là, LeBron James aura probablement brillé comme souvent en saison régulière, dépoussiérant encore les livres d’histoire de la NBA. Notamment en ce qui concerne le scoring car, s’il inscrit au moins 759 points (soit 10.5 points* de moyenne) en 2020-21, le natif d’Akron deviendra le troisième joueur à atteindre la barre des 35 000 points en carrière, après Kareem Abdul-Jabbar (38 387) et Karl Malone (36 928). En revanche, il lui sera impossible de grimper au classement puisque l’écart avec le « Mailman », dauphin de « KAJ », reste trop important (2 688 points, soit 37.3 points* de moyenne).

Le n°1 de la Draft 2003 devrait cependant parvenir sans forcer à inscrire 201 paniers (2.8* par match) afin de dépasser Wilt Chamberlain et intégrer le Top 3 dans ce domaine, toujours en compagnie de Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone. De plus, s’il inscrit 125 paniers à 3-points (1.7* par match), le « Chosen One » deviendra le 10e joueur à franchir le seuil des 2 000 tirs à 3-points marqués.

Considéré par beaucoup comme le basketteur le plus complet de l’histoire, LeBron James n’a besoin que de 6 triple-double pour le prouver davantage et devenir le cinquième joueur à totaliser au moins 100 triple-double, après Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (146), Magic Johnson (138) et Jason Kidd (107).

Toujours au niveau du côté « all-around » du « King », il ne lui manque que 595 rebonds (8.3* de moyenne) et 654 passes décisives (9.1* de moyenne) pour atteindre les barres symboliques des 10 000 rebonds et des 10 000 passes. Bon à savoir : aucun joueur n’a compilé plus de 10 000 unités dans trois des cinq principales catégories statistiques (points, rebonds, passes décisives, interceptions ou contres). Sauf catastrophe, « LBJ » devrait y parvenir en 2020/21 ou en 2021/22, avec un invraisemblable « triple-10K » en points, rebonds et passes…

Une longévité incroyable qui se traduit en chiffres

Évoquons désormais les interceptions et les contres car LeBron James peut intégrer le Top 10 en termes de total d’interceptions réalisées, s’il intercepte 98 ballons (1.4* de moyenne). À ce jour, seul Michael Jordan fait partie du Top 10 aux points et aux interceptions. L’ailier de bientôt 36 ans pourrait donc le rejoindre prochainement et il pourrait même faire mieux en devenant l’unique joueur, avec Kareem Abdul-Jabbar, à faire partie du Top 10 de trois des cinq principales catégories statistiques. Ce serait en l’occurrence les points, les passes et les interceptions, tandis que « KAJ » y figure grâce à ses points, rebonds et contres.

De plus, s’il réussit 43 contres (0.6* de moyenne), le quadruple champion NBA franchira le seuil des 1 000 contres, devenant du même coup l’unique joueur avec Karl Malone à compiler au minimum 10 000 points, 5 000 rebonds, 5 000 passes, 2 000 interceptions et 1 000 contres en carrière. L’ancienne vedette des Cavaliers peut toutefois dépasser le « Mailman » dans une catégorie statistique, certes moins reluisante, à savoir les ballons perdus. Car s’il commet 101 pertes de balle (1.4* par match) de plus, le « King » montera seul sur la première marche du podium.

Souvent mentionné en compagnie de Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone dans ces différents accomplissements statistiques, LeBron James peut passer devant ses glorieux aînés s’il affiche une moyenne d’au moins 20 points par match en 2020/21. Ce serait sa 18e saison avec une telle moyenne et cela constituerait un nouveau record NBA puisque « KAJ » et le « Mailman » se sont eux arrêtés à 17. En clair, le « Chosen One » n’a jamais inscrit moins de 20 unités par rencontre depuis ses débuts dans la Ligue en 2003.

Phénomène physique à la longévité incroyable, « LBJ » peut déjà atteindre la barre des 50 000 minutes jouées s’il en dispute 1 449 (20.1* par match). Un total franchi jusqu’ici par six joueurs mais ce cercle fermé a de grandes chances de s’agrandir prochainement, avec le quadruple MVP.

Un nouveau trophée de MVP dans le viseur ?

En parlant justement de MVP, LeBron James peut ajouter une cinquième statuette Maurice Podoloff à son palmarès, comme Bill Russell (5), Kareem Abdul-Jabbar (6) et Michael Jordan (5).

Il aurait alors plus de 36 ans et il deviendrait, de ce fait, le plus vieux MVP de l’histoire, devant les 35 ans de Karl Malone (1998-99). Mais, qu’on se le dise, cela paraît compliqué compte tenu de… l’âge du dernier MVP des Finals, qui devrait souvent être mis au repos par son équipe, après cette courte intersaison.

Pour finir, le « King » n’aura pas la possibilité d’égaler le record de Bob Pettit et Kobe Bryant, quatre fois élu MVP du All-Star Game, puisque la rencontre n’aura pas lieu. En revanche, s’il est choisi « virtuellement », ce sera sa 17e sélection d’affilée pour le match des étoiles, un record détenu en solo par le regretté « Black Mamba ».

À bientôt 36 ans, LeBron James ne manque donc pas de sources de motivation en vue de la saison prochaine, entre ses accomplissements personnels et collectifs. Déterminé à garnir davantage son armoire à trophées avec Los Angeles (et pourquoi pas Team USA, s’il décide étonnamment de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo), il devrait également en profiter pour se rapprocher un peu plus de l’un de ses derniers gros objectifs, à titre personnel : devenir le meilleur marqueur de l’histoire. Sa récente prolongation témoigne en tout cas de cette volonté (et de celle, inédite, d’évoluer aux côtés de son fils ?).

* Les moyennes sont calculées sur 72 matchs et ne prennent donc pas en compte d’éventuelles absences, blessures ou mises au repos.