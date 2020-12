Luke Kennard conscient qu’il doit apporter plus

Luke Kennard n’a pas été satisfait de son entrée en matière sous ses nouvelles couleurs, et l’a fait savoir au reste de l’équipe. « Il nous l’a dit dans le vestiaire, il veut mieux jouer. C’est énorme pour un joueur de dire ça en présaison. Il est concentré, j’aime ce que je vois » a ainsi déclaré son nouveau coéquipier Kawhi Leonard.

Après deux premières sorties timides à 7 et 2 points face aux Lakers, Luke Kennard a relevé la tête lors de la dernière opposition face au Jazz, liant la parole aux actes en signant 13 points, 4 rebonds et 1 passe décisive.

Los Angeles a tout de même perdu son troisième match de suite, et il faudra de toute façon de la patience pour que l’ancien espoir des Pistons, qui n’avait plus joué depuis le 21 décembre 2019 à cause d’une tendinite au genou, ne trouve sa place et son réel niveau au sein du collectif des Clippers.

Rester lui-même

Aux Clippers, il aura beaucoup moins de libertés, et seulement de courtes périodes pour briller, être dans l’efficacité. Le contexte va être complètement différent, et son adaptation ne va pas être simple. Tyronn Lue essaie de le cadrer autant que possible en lui demandant de garder avant tout son identité et de jouer son jeu.

« Après le premier scrimmage de notre training camp, je lui ai juste dit : ‘sois agressif, sois toi-même, si tu en fais trop, je te le ferai savoir’, » a souligné l’entraîneur au Los Angeles Times. « Alors, attaque le panier, tire, crée pour les autres, et sois juste celui que tu es. Kawhi (Leonard) et Paul (George), ils ont besoin de ça, c’est ce qu’ils attendent de ta part. Alors ne viens pas ici en essayant de t’intégrer, en essayant de faire plaisir aux autres. Joue juste ton jeu, et ensuite on s’assurera de l’adapter à notre base offensive ».

Les Clippers ne vont pas vraiment bénéficier d’un calendrier clément pour débuter, puisque après le choc face aux Lakers lors de « l’Opening Night », il faudra aller à Denver, puis recevoir Dallas. Une entrée en matière corsée.