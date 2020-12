Dernière répétition générale à Boston pour les Nets de Steve Nash

Alors que certaines formations vont disputer quatre rencontres, Brooklyn n’a que deux matchs à disputer dans son calendrier de présaison.

Ces oppositions sont donc précieuses pour Steve Nash afin d’évaluer concrètement son effectif. Et après la victoire face à Washington (119-114) dimanche, les Nets sont attendus à Boston ce soir pour leur deuxième et dernier test, une rencontre qui va permettre à l’entraîneur de se rapprocher des conditions d’un match de saison régulière.

« Je pense que nous allons faire un pas de plus vers un match classique, entre guillemets, en jouant des minutes plus classiques, ou en regardant un peu plus nos rotations et nos minutes, et en essayant de se rapprocher de ce que ce sera mardi contre les Warriors », a-t-il déclaré en visioconférence.

Kyrie Irving et Kevin Durant vont monter en régime

En besoin de temps de jeu après leurs blessures respectives, Kyrie Irving et Kevin Durant pourraient ainsi jouer plus que lors du premier match (17 et 24 minutes) tout comme la rotation, élargie à 14 joueurs face à Washington, pourrait être revue. Ce sera aussi l’occasion de voir comment les deux stars vont continuer à prendre leurs marques dans le cadre fixé par Steve Nash et son staff.

« On a une structure, et on offre une certaine liberté. L’idée derrière, c’est de pouvoir résoudre des problèmes, et on attend que les joueurs puissent les résoudre, particulièrement ces deux là, deux joueurs particulièrement créatifs, talentueux et compétitifs. On essaie de trouver le bon équilibre entre leurs libertés et notre cadre ».

Seuls Nic Claxton (tendinopathie du genou droit) et Elie Okobo, qui n’a pas fait le voyage, seront absents.