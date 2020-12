« Challenge », effectifs, transferts… La NBA valide son règlement pour 2021

En visioconférence, le comité directeur de la NBA (Board of Governors) s’est réuni jeudi, et les propriétaires et la ligue ont validé plusieurs changements pour la saison à venir, comme par exemple le passage de 13 à 15 joueurs actifs pour chaque rencontre. Cela apportera de la souplesse aux entraîneurs, et ça permettra de mieux gérer d’éventuels cas de Covid-19. « Des gens vont attraper le virus. Cela arrivera et on devra s’adapter » prévient Kyle Lowry. « Et si ça arrive, personne ne sera en mesure de savoir comment c’est arrivé. Mais on doit être capable de s’adapter, et de prendre conscience que ça va arriver. On doit s’adapter, avancer et trouver des solutions. »

Lors de cette réunion, les propriétaires ont aussi voté pour que la « trade deadline » soit fixée au 25 mars, soit lors de la deuxième partie de la saison. Les équipes auront donc une pause d’environ une semaine début mars pour se reposer mais aussi discuter de transferts, puis 15 jours après la reprise, ce sera la fin de la période des transferts.

Dans 44% des cas, le « challenge » était justifié en 2020

Enfin, après une période d’essai d’un an, la NBA a décidé de maintenir la règle du « challenge ». Même si elle est décriée, cette règle a donc été maintenue, et la NBA en a profité pour dévoiler des chiffres. L’an passé, les coaches ont « challengé » 700 décisions arbitrales, et 44% d’entre elles ont été annulées. Rappelons que les coaches peuvent utiliser un « challenge » une seule fois par match, et à condition que leur équipe possède encore un temps-mort.

Même si cette règle est donc maintenue après sa période d’essai d’un an, la NBA précise qu’elle pourrait évoluer lors des saisons suivantes, notamment pour permettre de conserver un temps-mort en cas de « challenge » gagnant.