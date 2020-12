Les Warriors rassurés par leur présaison

Trois matchs, deux victoires, une défaite au buzzer et deux absents notoires. Tel est le bilan de la présaison de Golden State, et cette nuit, les coéquipiers de Stephen Curry se sont imposés 113-109 à Sacramento. Une rencontre qui était pliée avant l’entame du dernier quart-temps, et on retiendra que le trio Curry-Wiggins-Oubre a cumulé 70 points avec un équilibré 13 sur 26 à 3-points !

Klay Thompson out pour la saison, Golden State entame cette nouvelle année avec un duo inédit sur les ailes. Wiggins, arrivé en cours de saison dernière, n’a joué que 12 matchs de saison régulière sous ses nouvelles couleurs et un seul avec Stephen Curry avant que le Covid-19 ne vienne mettre un terme à la saison des Warriors. À ses côtés, Kelly Oubre Jr ne compte que dix jours de training camp avec sa nouvelle franchise et il essaie de s’adapter aussi vite que possible.

Il faudra être patient avec Kelly Oubre Jr et Andrew Wiggins

« Jouer avec Stephen Curry, c’est différent. J’apprends beaucoup et je dois m’adapter, en particulier quand je n’ai pas le ballon. Et quand j’ai la balle, il faut que je trouve comment je peux être efficace en attaquant pour attirer la défense vers moi et ouvrir le jeu pour mes coéquipiers, » explique l’ancien ailier des Suns. « Je peux faire mieux que ce que j’ai montré lors de cette présaison, je dois trouver mon rythme, mais ça va venir. »

Après deux premiers matchs discrets, les deux joueurs ont gardé leur meilleure performance pour cet ultime rencontre de préparation, cumulant 41 points à 55%, dont 7 sur 13 de loin.

Une défense prometteuse

Plus que les stats (101 points encaissés pour 100 possessions) toujours à prendre avec des pincettes lors de la présaison, ce sont les intentions qui laissent penser que l’objectif annoncé de Steve Kerr de terminer dans le top 10 des défenses NBA cette saison est réaliste.

Malgré les absences de Draymond Green et de James Wiseman, Jarron Collins, assistant de Kerr en charge de la défense, a posé les fondations d’une défense agressive. Curry, Oubre Jr, et Wanamaker se relaieront sur les trois postes extérieurs avec pour consigne de mettre une forte pression sur le porteur de balle alors que derrière eux, les lignes de passes sont coupées.

Steve Kerr a d’ailleurs expliqué le rôle important de Brad Wanamaker et de Kelly Oubre Jr dans ce domaine. « Steph est bon sur le porteur mais nous devons le préserver et on va demander à Brad et à Kelly de le suppléer sur le meneur adverse. Brad est costaud, il a une bonne base et il a une super mentalité. Kelly avec son envergure a un style différent et il peut aussi mettre la pression sur le meneur. »

Attention toutefois aux backdoor même si les présences de Wiseman, de Looney mais également d’Oubre Jr et Wiggins permettront à Golden State de mieux protéger le cercle que la saison dernière. Cette stratégie devrait leur donner des opportunités en transition, l’un des points forts de cet effectif.

Kerr sort donc de cette présaison encouragé par ce qu’il a vu de ce côté du terrain. « Ce soir, nous avons fait un grand pas en avant. On a fait moins d’erreurs, et on a su lire l’attaque adverse beaucoup mieux que mardi, » décrit-il.

« Avec seulement 10 jours de préparation au lieu de trois semaines, on a beaucoup demandé au groupe et ils ont absorbé beaucoup d’informations et de concept. On a encore beaucoup à apprendre mais le bilan est positif. Je suis satisfait du travail qu’ils ont fourni et de ce qu’ils ont montré sur le terrain. »

Zéro minute de présaison pour Draymond Green et James Wiseman

Puisque Draymond Green effectuera son retour mardi comme titulaire à Brooklyn pour débuter la saison, Steve Kerr alignera un cinq majeur qui n’a jamais joué ensemble. On peut ajouter James Wiseman, qui devrait commencer sa carrière derrière Kevon Looney, à cette équation. Tout le travail effectué pendant la présaison sera donc réduit à néant ou presque. La rotation de Steve Kerr sera différente, les automatismes entre joueurs aussi, sans compter qu’il faudra que ce collectif apprenne de nouveau à jouer avec les deux intérieurs.

Conscient de la situation, Steve Kerr se voulait d’ailleurs pragmatique au moment d’aborder ce sujet juste après la victoire face aux Kings. « Il est évident que de ne pas avoir Draymond et James disponibles pendant le training camp nous a mis en retard. À quel point le sommes-nous ? On verra. Mais chaque entrainement est précieux pendant la préparation car une fois que la saison démarre, vous ne pouvez pas travailler de la même façon, » dit-il avant de conclure. « Nous serons bien meilleurs dans deux ou trois mois que, disons… mardi prochain. »