La fondation NBA débute ses dons afin de lutter contre les inégalités

Comme Michael Jordan, la NBA a décidé de mettre en place une « Foundation » afin de lutter contre les inégalités ethniques. La ligue et le syndicat des joueurs ont ainsi prévu d’injecter 300 millions de dollars pour aider les minorités, à raison de 30 millions par an sur les dix prochaines années.

Chaque propriétaire s’est ainsi engagé à verser un million de dollars par an afin de participer au financement.

Et la « NBA Foundation », dont le comité directeur est constitué du commissionner Adam Silver, des propriétaires Michael Jordan (Hornets), Gayle Benson (Pelicans), Tony Ressler (Hawks) et Larry Tanenbaum (Raptors), de la présidente du syndicat des joueurs Michele Roberts, ainsi que des joueurs Tobias Harris et Harrison Barnes, vient d’annoncer les premiers investissements, pour sept associations, à hauteur total de 2 millions de dollars.

Ces sept associations sont les suivantes :

– exalt

– Management Leadership for Tomorrow

– Marcus Graham Project

– Operation DREAM

– The Knowledge House

– TEAM Inc.

– Youth Empowerment Project

exalt est une association qui aide les adolescents ayant eu des démêlés judiciaires à se réintégrer dans le système scolaire, via un programme de soutien éducatif. Management Leadership for Tomorrow apporte de son côté son aide aux étudiants issus des minorités afin qu’ils poursuivent leurs études, travaillant également avec de nombreuses entreprises afin de les aider à s’insérer dans le monde du travail. C’est aussi la mission du Marcus Graham Project, qui sert de lien avec les entreprises du marketing et des médias.

Operation DREAM vient en aide eux jeunes des quartiers défavorisés de Milwaukee, quand The Knowledge House fait la même chose à New York et Youth Empowerment Project à La Nouvelle-Orléans.

Quant à TEAM Inc., il s’agit d’un programme qui se sert de la passion des adolescents pour le sport afin de les initier au maniement des outils informatiques.