Du public pour les matches du Magic

D'un Etat à l'autre, et donc d'une franchise à l'autre, les règles sanitaires sont différentes, et du côté d'Orlando, on est autorisé à accueillir du public pour les rencontres sportives. Lundi, les dirigeants ont détaillé leur projet dans ce secteur, et leurs ambitions est d'accueillir jusqu'à 4 000 spectateurs pour les matches de saison régulière.

Dans un premier temps, pour les cinq premiers matches de saison régulière, la jauge est fixée à 2 000 spectateurs, et en fonction de l'évolution de l'épidémie et des recommandations de la NBA et des autorités, l'objectif est de doubler ce chiffre pour se rapprocher des 25% de la capacité maximale de la salle, tolérée par la NBA.

"La chose la plus importante et la priorité pour nous en tant que franchise pour cette saison est la santé et la sécurité de nos fans, nos joueurs, nos entraîneurs, notre personnel, et c'est pour cette raison que nous suivons tous ces protocoles" a expliqué Alex Martins, le président du Magic.

Les fans qui veulent assister à un match doivent effectuer un dépistage du Covid-19, payé par la franchise, et se présenter avec la preuve que leur test est négatif. Ensuite, les fans seront assis par groupes de deux et chaque groupe devra conserver deux mètres d'écart avec les autres spectateurs. Les fans ne seront pas à moins de neuf mètres des bancs des deux équipes.