Kris Dunn déjà à l’infirmerie

Les années se suivent et se ressemblent pour Kris Dunn puisque le nouveau meneur remplaçant des Hawks est déjà à l’infirmerie. Son début de carrière a déjà été gâchée par de nombreux pépins, et cette fois, il souffre d’un problème de cartilage au genou droit, et la franchise explique qu’il est limité à des exercices individuels.

Pour l’instant, il sera absent au moins jusqu’au 28 décembre puisque c’est à cette date que le staff médical fera le point avec lui. Il manquera donc la présaison et le début de la saison régulière. A priori, on ne devrait le revoir qu’en 2021.

Autre blessé à Atlanta, Tony Snell. L’ancien shooteur des Pistons souffre du pied droit, et il n’est toujours pas avec le groupe. La franchise precise qu’il est même à l’isolement, et peut-être faut-il y voir une infection au Covid-19. On l’imagine mal être en tenue dans dix jours pour la reprise.