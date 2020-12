Marvin Bagley III a des fourmis dans les jambes

Après une fracture au pouce droit, une entorse au pied gauche, une blessure au pied droit, et le Covid-19, Marvin Bagley III va mieux : le n°2 de Draft 2018 est enfin à 100% et c’est un petit miracle.

« Je me sens super bien » assure-t-il. « Je ne m’étais pas senti aussi bien depuis un bout de temps. Je me suis servi de l’intersaison pour me concentrer sur mon corps, faire tout ce qui était en mon pouvoir pour m’assurer que je serai sur le terrain avec mon équipe. »

Ce n’est en effet arrivé que 13 fois l’an passé, à cause de tous ces pépins. « Je me fiche de parler de ça. Je regarde devant moi. Je suis excité d’être avec ce nouveau groupe, ces nouveaux gars, et je suis excité à l’idée de construire sur ce qu’on a fait jusqu’à maintenant. J’ai le feu en moi après être resté assis si longtemps. »

C’est tout Sacramento qui frémit d’impatience avec lui, espérant voir le troisième année aider les Kings à franchir un cap. « J’ai la pression chaque année, mais encore plus cette fois-ci. Dieu m’a aidé à traverser cette épreuve. J’ai beaucoup appris. C’était dur à certains moment, mais c’était une bénédiction déguisée. J’ai appris beaucoup, je me suis concentré sur mon corps, j’ai pris le contrôle de ma santé, et j’ai progressé. »

Premiers effets visibles dans la nuit de vendredi à samedi contre Portland.