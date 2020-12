Giannis Antetokounmpo : « Il faut passer par des étapes… Ce n’est pas le titre ou le bide ! »

Dans 12 jours, il n’aura plus à répondre à ces questions, et on imagine que ça doit l’agacer même s’il garde le sourire : ce mercredi, Giannis Antetokounmpo a été interrogé sur sa prolongation de contrat. D’ici le 21 décembre, il peut prolonger aux Bucks, notamment pour le « supermax » (entre 220 et 250 millions de dollars sur cinq ans), et tant qu’il ne l’aura pas fait, la franchise sera sous pression, et il devra s’expliquer.

« Je ne me concentre pas là-dessus pour le moment. Mon agent, le GM John Horst, et les propriétaires de Bucks y travaillent. Je ne suis pas du genre à appeler cinq fois par semaine mon agent. Je les connais depuis tout jeune et je suis convaincu qu’ils feront de leur mieux » a-t-il expliqué. « Je joue au basket, et c’est ce que j’aime faire. Tout ce qui concerne les à-côtés, je ne me concentre pas tellement dessus. Je ne dis pas que je ne suis pas intéressé, parce que c’est une décision importante, peut-être l’une des plus importantes que je vais prendre de ma vie, mais je laisse mon agent s’en charger. Je m’occupe de ce qui dépend de moi, je n’essaye pas d’accélérer les choses. »

« J’essaye de ne pas y penser, mais on me pose toujours la même question »

Le double MVP va donc bien réfléchir pour prendre « l’une des décisions les plus importantes » de sa vie, et il a répété son affection pour son équipe. « J’essaye de ne pas y penser, mais on me pose toujours la même question » se marre-t-il. « Mais le basket est toujours au premier plan pour moi, que je sois comme aujourd’hui dans ma huitième année ou dans ma vingtième. J’adore la ville de Milwaukee, j’aime mon équipe et les victoires, mais je ne serais pas dans cette position si je ne me donnais pas à fond. C’est pourquoi je me concentre sur le travail. Vous saurez probablement plus vite que moi ce qui va se passer. C’est généralement le cas… »

À propos de la saison à venir, il a loué les qualités de Jrue Holiday, et il estime que Milwaukee s’est amélioré cet été avec les changements, et il rappelle que le titre reste l’objectif premier, même il n’en fait pas toute une montagne. Pour lui, une saison ne résume pas à « un titre ou le bide ! »

« Les éliminations, ces deux dernières saisons, ont fait mal et on doit en tirer les leçons. Nous nous sommes beaucoup améliorés, mais nous devons encore nous améliorer. Tout le monde veut gagner le titre. Je joue aussi pour être le premier, pas le second. Mais il y a des étapes pour cela. Il faut travailler pour ça et ça fait mal. La saison passée, nous n’étions pas pas nous-mêmes dans la « bulle », et on était même loin de ce qu’on pouvait faire. Nous devons être les plus durs, les plus acharnés, les plus soudés… Je veux le titre, et personne ne le veut plus que moi, mais il faut passer par quelques étapes. J’espère que nous pourrons le faire cette année. »