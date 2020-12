Silence radio sur la prolongation de contrat de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee

Ces derniers mois, le discours de Giannis Antetokounmpo a changé. Le double MVP veut gagner, il est prêt à s’associer à d’autres stars pour le faire et il a clairement mis la pression aux Bucks pour mieux l’entourer.

À l’approche de la « free agency », Milwaukee était pourtant très confiant sur le fait de pouvoir conserver son « Greek Freak ». Il faut dire que le club travaillait sur une double arrivée qui avait de quoi ravir sa star grecque : Jrue Holiday et Bogdan Bogdanovic. Avec ces deux-là, plus Khris Middleton et Brook Lopez, la franchise du Wisconsin affichait un cinq majeur complet, capable de créer et d’écarter le jeu à merveille. Le plan parfait.

Selon The Athletic, Giannis Antetokounmpo avait également pas mal travaillé en coulisses pour convaincre le Serbe de le rejoindre, aidé par George Hill. Et le 17 novembre, l’affaire semblait dans le sac !

Sauf que deux jours plus tard, tout capote. Bogdan Bogdanovic n’est plus d’accord pour ce « sign-and-trade », et l’arrière/ailier rejoindra finalement les Hawks. A-t-il suivi l’argent, alors qu’il a obtenu un salaire annuel de 18 millions de dollars à Atlanta, là ou Milwaukee ne pouvait lui en offrir « que » 15 millions ? Le « tampering » évident a-t-il fait peur à tout le monde ? Ou bien l’ex King a-t-il, comme le suggère The Athletic, eu le sentiment qu’il aurait un rôle plus important aux Hawks, l’arrivée de Jrue Holiday faisant de lui une quatrième option aux Bucks ?

Pour l’instant, c’est encore très flou mais ce revirement pourrait avoir de très lourdes conséquences, et c’est tout l’optimisme de la franchise de Milwaukee qui semble en avoir pris un coup.

Comme le note Zach Lowe, d’ESPN, les Bucks sont devenus très silencieux sur la prolongation de contrat (254 millions de dollars sur cinq ans) de Giannis Antetokounmpo. L’optimisme semble avoir disparu et les stylos de ses camarades pour son anniversaire n’ont pour l’instant pas fait bouger l’ailier fort.

Le point positif, c’est qu’il a encore du temps pour signer cette extension, soit jusqu’au 21 décembre. S’il ne le fait pas, il sera « free agent » non protégé à l’issue de la saison… et donc libre de signer où il l’entend.