Giannis Antetokounmpo totalement obnubilé par le titre

Les années passent et le discours de Giannis Antetokounmpo évolue petit à petit. Alors qu’il a longtemps expliqué ne pas aimer les « super teams » et les réunions de All-Stars, le « Greek Freak » a déclaré à la télévision grecque qu’il ne souhaitait pas à tout prix remporter le titre en étant l’unique star de son équipe.

« Je suis évidemment fier de ce que nous avons accompli avec cette équipe, en partant de 15 victoires pour arriver à 60 » a-t-il précisé, dans des propos relayés par Eurohoops. « La saison dernière, nous aurions pu atteindre 65-70 victoires. Mais être fier de ne pas avoir de soutien autour de moi, ce n’est pas vrai. Si j’avais même été le cinquième ou le sixième meilleur joueur de l’équipe, je n’aurais pas eu de problème avec cela. »

Le double MVP assure ainsi qu’il aurait volontiers accueilli une autre superstar à ses côtés.

« C’est une déclaration que je n’ai jamais faite auparavant. Si LeBron, Kevin Durant et Anthony Davis étaient venus à Milwaukee, j’aurais été d’accord avec cela. Cela ne m’intéresse pas de savoir si je suis le premier, le deuxième ou le troisième nom, d’accord ? Parce que je veux gagner… C’est sûr que quand j’avais 18 ou 19 ans, peut-être que je ne comprenais pas ce qu’il faut faire pour gagner. Mais maintenant, j’ai 25 ans et je veux gagner parce que quand je prendrai ma retraite, c’est ce dont les gens se souviendront. Et si LeBron, KD et Davis venaient, ça ne me dérangerait pas du tout. Je me fiche d’être le meilleur (joueur) de l’équipe. »

Qu’est-ce que cela signifie concrètement, alors que tout Milwaukee attend qu’il paraphe sa prolongation de contrat à 254 millions de dollars sur cinq ans ? Qu’il est désormais prêt à faire équipe avec d’autres superstars ? Ce qui est sûr, c’est que son désir de remporter des titres ne fait que croître…

« Je n’arrêterai pas de jouer tant que je n’aurai pas obtenu ce que je veux obtenir. Je veux gagner une médaille, je veux gagner un titre NBA. Je peux continuer jusqu’à 45 ans. Je ne suis pas pressé. Je réfléchis au jour le jour pour passer au niveau supérieur et atteindre le niveau que je veux. Je dois améliorer mon adresse, mes lancers francs, et cela va arriver. Parce que je travaille beaucoup et que je crois en moi. Et jour après jour, ça viendra… »