Mark Cuban prévoit au moins 100 millions de dollars de pertes pour la saison à venir

Sans fans pour acheter des places, et consommer à la salle, c’est un énorme manque à gagner que va devoir estimer chaque franchise. Pour Mark Cuban, ce chiffre ne descendra pas en-dessous des 100 millions de dollars, en espérant que la situation se rétablisse une fois qu’une bonne partie de la population sera vaccinée, peut-être au printemps…

« Est-ce que je vais perdre beaucoup d’argent cette année ? Oui. Pas de doute. Plus de 100 millions de dollars une fois que tout sera terminé ? Oui. Sans aucun doute », a-t-il déclaré. « Avec un peu de chance, après la vaccination, la vie reviendra à la normale et tout ira bien. Les fans reviendront dans les salles, et je ne serais pas surpris si nous parvenions, peut-être en mars, en avril ou en mai, à un moment où il y a suffisamment de personnes vaccinées et suffisamment de confiance, à remplir à nouveau la salle ».

Le propriétaire des Mavs a ajouté que la situation économique qui se profile n’impactera pas directement l’équipe ni l’ensemble de ses salariés, sa fortune étant par ailleurs estimée à environ 4,2 milliards de dollars.

« Heureusement, je suis dans une position où je peux me permettre ces pertes. Je vais continuer à payer nos gens, c’est la bonne chose à faire. Mais en même temps, nous devons revenir au plus vite à une saison normale ».