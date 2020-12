Même s’il n’a connu que le crépuscule des belles saisons de Memphis puisque son passage sur le banc des Grizzlies, en tant qu’assistant puis coach principal, a eu lieu entre entre 2016 et 2019, J.B. Bickerstaff a été très marqué par l’esprit du « Grit & Grind ». C’est ce qu’il aimerait transposer à Cleveland.

Il en a déjà parlé l’été dernier et le confirme à nouveau, à quelques jours du début de saison.

« Le « Grit & Grind » à Memphis, on le ressent dans tous les coins de la ville », explique-t-il au Plain Dealer. « Et je pense que c’est une opportunité d’instaurer une connexion ici, un lien entre les fans et l’équipe. Peu importe le style, notre comportement chaque soir, c’est notre responsabilité d’impliquer nos fans, de jouer pour eux et de porter ça chaque match. »

« On n’est peut-être pas l’équipe la plus talentueuse, mais dès que le dernier quart-temps commence, on a tellement épuisé notre adversaire qu’on a alors l’avantage »

J.B. Bickerstaff aimerait que son équipe soit difficile à jouer, le genre de formation que personne ne veut affronter. Il souhaite que cela devienne l’identité des Cavaliers.

« On a besoin de savoir qui on est, ce que l’on a besoin d’être chaque rencontre. De se spécialiser dans un domaine. On ne peut pas être une équipe qui court un soir, puis une équipe de post-up le lendemain, une autre de shoots à mi-distance ensuite ou enfin une dernière qui tire à 3-pts. On doit connaître notre identité, sur laquelle on peut travailler, s’améliorer et devenir constant. »

La mission est autant nécessaire que difficile pour les Cavaliers, car la franchise de l’Ohio est la pire défense de la ligue depuis 2018 et le départ de LeBron James. Les efforts ne sont pas faits à Cleveland et c’est ce qu’il manque terriblement. « On est conscient de notre très mauvais niveau défensif de la saison passée », assure-t-il.

L’entraîneur attend donc une réaction de ses joueurs, notamment quand il a récemment évoqué les prestations et les ambitions d’Andre Drummond.

« Un des mots qu’on utilise, c’est dureté », poursuit le coach. « On ne peut pas être une bonne équipe sans ça. Une de nos valeurs, c’est la compétitivité. Ces choses-là vont de pair. On n’est peut-être pas l’équipe la plus talentueuse, mais dès que le dernier quart-temps commence, on a tellement épuisé notre adversaire qu’on a alors l’avantage. On peut gagner quatre ou cinq matches rien qu’avec ça. »