Obi Toppin découvre la méthode Thibodeau

Parmi les bruits de couloir qui ont surgi après la Draft, le New York Post avait rappelé que les Cavs, qui bénéficiaient du 5e choix, avaient opté pour Isaac Okoro plutôt qu’Obi Toppin pour des raisons exclusivement défensives, puisque Cleveland affichait la pire défense de la ligue la saison dernière.

Force de la nature, Obi Toppin, qui a surtout brillé par sa qualité d’attaquant avec Dayton, a donc atterri à New York. Il sait aussi qu’aux Knicks de Tom Thibodeau, sa vision de la défense va devoir changer, un constat qu’il a pu dresser dès la fin de son premier entraînement au sein de sa nouvelle formation.

« Franchement, il a uniquement parlé de la défense », déclare-t-il au sujet du message principal véhiculé par Tom Thibodeau. « Bien défendre va nous aider à gagner des matchs. Tout le monde dans notre équipe a la capacité de scorer. Nous devons juste nous accrocher en défense et rester soudés. Nous sommes tous de grands joueurs et nous sommes ici pour une raison. Si on s’accroche en défense, ça viendra tout seul en attaque ».

Bosser sur sa polyvalence

Très mobile pour un joueur de son gabarit (2m06), Obi Toppin pourrait être amené à défendre sur d’autres postes que le 4. C’est en tout cas le sens de la réflexion menée actuellement par Tom Thibodeau, qui verrait bien son rookie hyperactif défendre sur des ailiers, ou poser des soucis aux pivots avec sa vivacité.

« Je pense que Coach Thibs est un grand entraîneur et s’il me met en 5, c’est qu’il croit que je peux jouer en 5. Pareil s’il me met en 4 ou en 3, c’est quelqu’un d’intelligent, il sait que je peux jouer à ce poste. Et il ne va pas me mettre en position d’échouer. Le coach et l’équipe vont toujours me mettre en position pour que je réussisse ».

Malgré la préparation écourtée pour les rookies, Obi Toppin fait le maximum pour être prêt dans deux semaines, à commencer par la condition physique. Le meilleur joueur de la dernière campagne NCAA a notamment fait forte impression en terminant premier sur un exercice de courses.

« Il en faut beaucoup pour me fatiguer. Côté condition physique, je suis prêt », a-t-il ajouté, avant de faire le point sur le plan tactique. « Il y a de nouveaux systèmes et de nouvelles terminologies que j’ai besoin d’apprendre. Mais coach Thibs et les gars que nous avons ici m’aident à surmonter tout ça. Je sens que quand le moment sera venu pour moi d’entrer en jeu, je serai prêt ».