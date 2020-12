Under Armour : sortie française le 11 décembre pour la Curry 8

Nouvelle marque, nouveau logo, et maintenant nouvelle chaussure. Déjà aperçue sur des photos volées au mois de septembre, la Curry 8 sera officiellement disponible en France dès le 11 décembre.

C’est un coloris noir extrêmement sobre qui va ouvrir la danse. Comme prévu, pas de logo Under Armour mis en avant. C’est le nouveau logo Curry qui est frappé en blanc sur le talon et la languette. Mais attention, on retrouve tout de même le « UA » sous le pied et sur le motif de la semelle au niveau du talon.

Le gros changement sur le plan des technologies, c’est la semelle, baptisée « UA Flow. » Les concepteurs ont carrément retiré la semelle extérieure en caoutchouc, et même la semelle intermédiaire. Ils sont partis d’une semelle très souple, avant d’y ajouter tout ce qu’il faut pour le maintien et la stabilité.

Le communiqué de la marque promet une accroche maximale, ainsi qu’un très bon retour d’énergie, sans compromettre la stabilité, qui a toujours été une des qualités principales de la ligne Curry. « C’est assurément la chaussure avec la meilleure adhérence que j’ai jamais portée », assure le joueur dans le communiqué de presse.

Sur le papier, les promesses incluent aussi du « court feel » et du confort. La recette idéale, ou presque. Évidemment, c’est sur le terrain qu’il va falloir faire ses preuves.

Pour ça, les consommateurs pourront se faire un avis au tarif de 160 euros.

