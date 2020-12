Bam Adebayo s’est donné une grande mission : « changer le basket »

Qui peut se vanter d’avoir changé le basket ? Kareem Abdul-Jabbar avec son bras roulé, Magic Johnson par sa taille pour un meneur de jeu, Michael Jordan par sa technique et son hangtime ou encore Steph Curry avec ses 3-points… Il y en a d’autres évidemment, mais Bam Adebayo veut entrer dans ce cercle fermé, et il est très sérieux.

« Dans longtemps, quand ma carrière se terminera, je veux clairement être quelqu’un qu’on mentionne toujours parmi les Top 5 des meilleurs pivots ou des meilleurs ailiers-forts » prévient-il. « C’est comme ça que je veux qu’on se souvienne de moi. Je veux continuer à changer le basket. »

« Dans la franchise, mon surnom, c’est « No ceiling » »

À 23 ans, l’intérieur du Heat a le temps de voir venir, et il explicite ce qu’il entend par « changer le basket ». « J’ai le sentiment d’essayer de changer le basket en étant un pivot, capable de jouer des deux côtés du terrain, de passer du mieux que je peux… D’être quelqu’un qui fait la différence, surtout depuis la position de pivot« .

Pour atteindre cet objectif, il peut compter sur une franchise qui croit en lui, au point de lui proposer un contrat de 163 millions de dollars sur cinq ans.

« Dans la franchise, mon surnom, c’est « No ceiling » (aucun plafond). Cela vous donne une idée de l’endroit où je veux amener mon jeu. Je ne veux pas de plafond, je veux être le meilleur joueur possible et gagner un titre pour la ville » poursuit-il. « Mon sentiment, c’est que la franchise croit en moi, au point de valoir 163 millions de dollars et potentiellement 200 millions. Quand on signe ce contrat, ça s’accompagne d’énormes responsabilités et j’en ai pris conscience. Maintenant c’est le moment de trouver comment gagner, comment parvenir à ce niveau nécessaire pour qu’on soulève le trophée. C’est mon objectif. C’est de ma responsabilité et je trouverai un moyen d’une manière ou d’une autre. »