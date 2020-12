Adidas : dorures et catch sur la Dame 7

De l’or et des cheveux blonds. Ric Flair ne passait pas inaperçu sur les rings. Il ne sera donc pas discret non plus sur la Dame 7.

Adidas a décidé de mettre le catcheur retraité à l’honneur avec une chaussure très tape à l’oeil. La silhouette de Flair est présente sur la languette du pied droit, tandis que ses initiales sont placées sur le talon.

Ce coloris sera proposé pour 110 euros. Sortie prévue en France le vendredi 11 décembre.

