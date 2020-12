Officiel : Nicolas Batum aux Clippers

On le savait depuis dimanche soir mais les Clippers devaient attendre les 48 heures réglementaires pour l’officialiser : Nicolas Batum rejoint les Clippers pour un contrat d’un an.

Coupé par les Hornets via la « stretch provision », le Français prend la place dans l’effectif de Joakim Noah, qui vient d’être coupé, tandis que la franchise a aussi annoncé les signatures de Reggie Jackson, Ky Bowman, Malik Fitts, Jordan Ford et Rayjon Tucker. Ces derniers sont invités au training camp.

Le Français, qui a perdu 10 kilos selon son agent, s’entraîne comme un dingue depuis plusieurs semaines pour retrouver son meilleur niveau et, aux Clippers, il pourrait profiter du « load management » pour récupérer du temps de jeu derrière Kawhi Leonard et Paul George. À bientôt 32 ans, Nicolas Batum peut rêver d’une suite de carrière « à la Boris Diaw » avec son expérience, sa polyvalence et sa créativité.

Aux Clippers, il n’aura plus la pression de son énorme contrat et pourra retrouver son rôle préféré, celui de se mettre au service du collectif. Comme Boris Diaw aux Spurs.

INTERSAISON CLIPPERS 2020/21

Arrivées : Luke Kennard (Pistons), Serge Ibaka (Raptors), Marcus Morris, Reggie Jackson, Patrick Patterson, Nicolas Batum (Hornets), Ky Bowman (Warriors), Malik Fitts, Jordan Ford et Rayjon Tucker (Jazz)

Départs : Landry Shamet (Nets), Rodney McGruger (Pistons), Montrezl Harrell (Lakers), JaMychal Green (Nuggets), Joakim Noah

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.

LEXIQUE

Stretch provision : mesure qui permet à une franchise de couper un joueur et d’étaler le restant de son salaire sur plusieurs saisons pour éviter de plomber son salary cap sur une seule saison.