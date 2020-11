Enes Kanter : « Nurkic a une bonne chance d’être All-Star »

Enes Kanter est de retour à Portland après un crochet d’un an à Boston, et le pivot turc semble être l’homme le plus heureux du monde. C’est là-bas qu’il avait relancé sa carrière, profitant de la grave blessure de Jusuf Nurkic pour tenir la baraque en playoffs, et il retrouve un groupe qu’il connaît bien avec Terry Stotts aux manettes, Damian Lillard, C.J. McCollum et bien sûr Nurkic.

« Je pense qu’il y a deux ans, nous aurions pu gagner le titre si nous n’avions pas perdu Nurk » estime Kanter, interrogé par NBC Sports Northwest, « Nurk apporte tellement… J’ai toujours dit aux gens autour de moi que je le voyais comme un All-Star. »

Le Turc s’appuie sur son expérience personnelle, mais aussi sur ce qu’il a vu dans la « bulle » avec un Nurkic, de retour d’une grave blessure, qui a tourné à 17.6 points, 10.3 rebonds et 4 passes de moyenne lors des huit derniers matches de saison régulière.

« Je pense que cette année il a vraiment une bonne chance d’être All-Star. Il y a deux ans, quand j’avais signé aux Blazers après avoir été libéré par les Knicks, l’une des choses qui m’enthousiasmait le plus, c’était de jouer aux côtés de Nurkic. Ce qu’il a fait dans la bulle alors qu’il n’avait pas joué de la saison démontre quel type de joueur et quel type de personne il est. »

La colonne vertébrale de Portland est intacte, et les dirigeants ont sérieusement renforcé l’équipe avec Robert Covington, Harry Giles, Derrick Jones Jr., auxquels on peut ajouter les prolongations de contrat de Carmelo Anthony et Rodney Hood. « Cette saison, on a Nurk, on a toutes ces signatures… Je pense qu’on a une équipe talentueuse vraiment unique« .