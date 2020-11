Joe Harris n’a pas vraiment songé à quitter les Nets

Heureux bénéficiaire d’un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur quatre ans, Joe Harris poursuit son histoire d’amour avec les Nets. Passé de moins de 1 point de moyenne du côté de Cleveland en 2016, à 14 points la saison passée à Brooklyn, il peut être satisfait du chemin parcouru.

À vrai dire, le shooteur en série ne s’est pas posé beaucoup de questions avant de prolonger chez les Nets. S’il y avait du monde qui se bousculait au portillon, Joe Harris a fait preuve de toute sa loyauté.

« J’ai réduit ma liste aux Nets », a-t-il affirmé en conférence de presse. « Rien qu’avec les règles instaurées par la NBA, tu n’as pas nécessairement beaucoup de temps pour parler à d’autres équipes de toute façon. Tu n’as le droit de parler aux autres équipes qu’à partir de 18h le jour où la free agency débute. J’avais le droit de discuter avec mon équipe, donc évidemment, on dialoguait déjà énormément avec Sean [Marks], Steve [Nash] et mes coéquipiers. Je n’ai pas vraiment pensé à quitter le club. Il faut évidemment prendre en compte tes intérêts en premier, et c’est pour cela que j’ai considéré d’autres options. Mais ma priorité était de revenir à Brooklyn. »

Pas obnubilé par les montants astronomiques, qui peuvent parfois faire tourner la tête à plus d’un joueur libre de contrat, Joe Harris a d’abord joué la carte de la confiance. Et celle de la stabilité.

« Ça veut dire beaucoup pour moi. Chaque joueur a son propre parcours pour arriver dans cette ligue. En fin de compte, peu importe le montant, je voulais surtout solidifier mon statut dans la ligue, et gagner le respect de mes pairs et mes coéquipiers. Cela a toujours été mon objectif depuis le début. L’argent vient ensuite. »

Clairement candidat au titre avec les Nets

Désormais établi en NBA comme un des tous meilleurs shooteurs purs, ainsi que sa sélection pour la dernière Coupe du Monde l’a confirmé, Joe Harris veut continuer à renforcer son jeu, pierre par pierre, comme il l’a fait depuis son arrivée à Brooklyn. Quand personne ne croyait vraiment en lui…

« On m’a donné une chance ici il y a quatre ans, quand je n’en avais pas des tas ailleurs. Ou même la première fois que j’ai traversé la free agency, j’étais déjà très heureux de pouvoir revenir ici, à un endroit où j’avais mes habitudes avec des coachs, un front office et des coéquipiers qui m’appréciaient à ma juste valeur et croyaient en moi. Personnellement, c’était le plus important, et ça a joué un rôle considérable pour que je re-signe à Brooklyn. »

Comme un poisson dans l’eau chez les Nets, Joe Harris sait de plus que son équipe va passer un cap avec le retour à l’action de Kevin Durant et Kyrie Irving la saison prochaine. Cela aurait été bête de quitter le navire à ce moment-là.

« Je ne pourrais pas avoir plus hâte de jouer avec ces gars. Kevin est très en forme, de retour de sa blessure. J’ai entendu la même chose avec Ky. Tous ces gars ont fait de leur santé l’objectif principal de leur intersaison et de cette manière, on a eu de la chance d’avoir une longue intersaison. Le fait qu’ils n’aient pas pu participer à la bulle leur a donné plus de temps et j’espère que ça va se traduire sur le terrain la saison prochaine. »

La rumeur James Harden s’étant tue ces derniers temps, les Nets vont tout de même figurer parmi les favoris au titre. Dans la conférence Est, le duo Durant – Irving devrait semer la terreur, surtout encadré de snipers tels que Joe Harris (mais aussi le dernier arrivé, Landry Shamet).

« Collectivement, on a de grands objectifs. On sait bien qu’il y a une longue route avant de jouer à très haut niveau mais on prend les choses au jour le jour et on veut s’améliorer, construire cette continuité. Construire notre alchimie. Mais au bout du compte, on a clairement des aspirations de titre. On se ment si on dit le contraire. »