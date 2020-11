Dwight Howard : « Doc Rivers est le seul coach qui m’a appelé »

Alors qu’il venait d’annoncer qu’il prolongeait aux Lakers, Dwight Howard a finalement ravalé son message sur les réseaux sociaux pour finalement s’engager avec les Sixers. Là-bas, il retrouvera Daryl Morey, son ancien dirigeant à Houston, mais aussi Danny Green, champion NBA avec lui aux Lakers. En revanche, il va découvrir Doc Rivers.

« La raison pour laquelle j’étais si déterminé à être à Philadelphie, c’est parce que Doc a été le seul entraîneur à m’appeler pendant cette free agency. Il a été le premier à m’appeler et me dire : « On te veut. On te veut dans l’équipe ». Puis Daryl m’a appelé, et je me suis dit que c’était là qu’il fallait que je sois. C’est là-bas que mon parcours m’appelle. À Philly. Je suis super heureux que Doc m’ait appelé, qu’il m’ait donné cette opportunité, et j’ai dit « oui ». Je lui ai dit que j’allais venir. »

À Philly, Dwight Howard sera la doublure de Joel Embiid, et il devra composer avec la concurrence de Tony Bradley, qui arrive du Jazz où il suppléait Rudy Gobert. Mais peu importe, il sait ce qu’il faut faire pour gagner un titre.

« Gagner le titre est au-dessus de tout, et ça m’a fait prendre conscience que je pouvais avoir les meilleures stats du monde, et que ça ne voulait rien dire » poursuit-il sur ESPN. « Et c’était vraiment ça. J’ai gagné un titre et il y a eu des matches où je n’ai pas inscrit le moindre panier, ou pris un tir, ou même joué… Mais la seule chose qui compte, c’est de lever ce trophée. Cela devrait être le message pour cette équipe : ‘Qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour gagner ce trophée ?’ Parfois, il faut tout sacrifier. Parfois, c’est votre rôle, et ça exige de sacrifier les choses qu’on préfère faire. Personnellement, j’aurais aimé être le gars qui marque tous les points et prend tous les rebonds, mais mon équipe avait un besoin spécifique me concernant, et c’était d’apporter un état d’esprit et de l’énergie, sur et en dehors du terrain. Je pense que j’ai fait du bon boulot pour ça, et quoi que me demande l’équipe, je suis prêt à le faire. »

Ce sera donc aux Sixers, une franchise qui sort d’une grosse gueule de bois après l’échec de la saison passée. Doc Rivers est arrivé. Daryl Morey aussi. Al Horford a déjà fait ses valises. Josh Richardson aussi.

« Il y a beaucoup de choses » répond Dwight Howard, à propos de son sentiment que les Sixers peuvent gagner le titre. « Il y a deux très grandes jeunes stars avec Ben Simmons et Joel Embiid. Je commence par ça. J’ai vu Joel perdre face aux Raptors et combien ça lui avait fait mal. Il pleurait et je sais ce qu’il ressentait. Je suis passé par là, avec ce sentiment d’avoir tout donné, d’avoir tout mis sur la table, et finalement d’être trop court. Cela ne passe pas, et ça reste en vous vraiment pendant longtemps. Je sais que ça bouillonne en lui, et on en a eu un aperçu l’an passé. Je pense que c’est une année où il s’agit juste d’être concentré. Je l’ai vu chez lui, je l’ai vu chez Ben, et ça commence par nos deux meilleurs joueurs. »