Trevor Ariza refait déjà ses valises, direction Detroit

Décidément, Trevor Ariza n’en finit plus de voyager. Renvoyé à Houston en échange de Robert Covington, l’ailier n’aura même pas le temps de se poser dans le Texas puisqu’il est désormais envoyé chez les Pistons !

Les Rockets expédient également leur 16e choix de cette Draft 2020 dans le Michigan, en échange d’un futur choix de Draft au premier tour. Pour compenser, les Texans achètent le choix de Draft 2021 au second tour de Detroit pour 4.6 millions de dollars. Un drôle de trade qui permet surtout à la franchise de Tilman Fertitta de faire des économies et de pouvoir utiliser sa « mid-level exception » à 9.3 millions de dollars à la prochaine free agency.

D’après The Athletic, le futur choix de Draft récupéré par les Rockets est d’ailleurs extrêmement protégé, 1-16 sur les quatre prochaines années, puis 1-10 les deux années suivantes et enfin 1-9. S’il n’est toujours pas récupéré dans sept ans, il se transformera alors en plusieurs choix au second tour.