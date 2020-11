Le Magic signe son rookie Chuma Okeke

Il y a plus d’un an, on annonçait que Chuma Okeke allait vivre une année blanche avant de signer son contrat rookie l’été suivant avec le Magic.

Avec quelques mois de retard sur le calendrier habituel, c’est désormais chose faite puisque la franchise d’Orlando a officialisé la signature de l’ancien ailier d’Auburn (2m03, 104 kg), qui s’était lourdement blessé pendant la « March Madness » l’an dernier (rupture des ligaments croisés).

16e choix de la Draft 2019, Chuma Okeke sortait d’une saison à 12 points et 6.8 rebonds de moyenne à Auburn. Pour effectuer sa rééducation sans contrat NBA, il avait signé avec l’équipe de G-League d’Orlando, le Lakeland Magic.