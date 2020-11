Paul Millsap sur les tablettes des Blazers

Paul Millsap aura été au bout de son contrat de 90 millions de dollars sur trois ans avec les Nuggets, en remplissant sa mission : apporter de l’expérience à un jeune groupe talentueux pour lui permettre de franchir un cap.

Titulaire à Denver, troisième à l’Ouest et surprenant finaliste de conférence, l’ancien Hawk est très apprécié dans les Rocheuses : le président Tim Connelly ne cache pas son envie de le conserver, et ce malgré une campagne de playoffs compliquée (8 points à 39% aux tirs et 4.7 rebonds). Car son impact ne se mesure pas que par les chiffres, mais aussi parce que Mason Plumlee et Jerami Grant sont également free agents.

« J’adorerais voir Paul Millsap finir sa carrière sous le maillot des Nuggets », confiait ainsi le dirigeant début octobre. « Il a apporté quelque chose d’unique à cette équipe et à cette ville. Il nous a tellement appris, à gagner, et comment y arriver. Je pense qu’on ne pouvait pas en demander plus. »

L’intéressé fêtera ses 36 ans le 10 février prochain et pourrait trouver un accord pour accomplir le vœu de Tim Connelly. Mais il faudra pour cela refuser les offres qui se présenteront à lui, et il devrait y en avoir.

Parmi elles, il y en a une qui viendra de Portland selon les informations de The Ringer. Trevor Ariza sur le départ et Carmelo Anthony free agent, les Blazers n’ont qu’un joueur de plus de 30 ans dans leur effectif : Damian Lillard. Ils ont donc besoin d’expérience, mais aussi de soutien dans la raquette aux côtés de Jusuf Nurkic et Zach Collins.

Une piste qui tient la route même s’il y a un facteur à ne pas négliger : le fait que le quadruple All-Star n’a jamais été champion. À offre égale, sans doute que le calibre du candidat pourrait donc faire la différence.