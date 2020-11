Les Pelicans annoncent le staff de Stan Van Gundy

On connaît désormais l’équipe qui va entourer Stan Van Gundy à New Orleans. Déjà, Teresa Weatherspoon, arrivée en 2019 pour s’occuper du développement des joueurs et travailler avec l’équipe de G-League, reste en place.

L’ancienne légende de la WNBA profite même d’une promotion puisqu’elle devient assistante, comme Becky Hammon à San Antonio, Brittni Donaldson à Toronto ou encore Lindsay Gottlieb à Cleveland. Elle sera accompagnée sur le banc de Bob Beyer, Casey Hill et Rex Walters.

Le premier a déjà longuement travaillé avec Stan Van Gundy, à Orlando et Detroit quand Rex Walters a lui aussi côtoyé le nouveau coach des Pelicans à Detroit, en 2017-2018.

De plus, après la venue de Corey Brewer pour le développement des joueurs, c’est un autre ancien joueur NBA qui viendra le seconder : Beno Udrih. L’ancien meneur des Spurs (avec lesquels il a gagné deux titres) ou des Kings connaît bien Stan Van Gundy puisqu’il a terminé sa carrière à Detroit, en 2016-2017, sous les ordres de « SVG ».

Enfin, Fred Vinson, précieux par son travail sur le shoot à 3-points avec Lonzo Ball et Brandon Ingram et qui est à New Orleans depuis dix ans, est lui aussi conservé dans ce nouveau staff.