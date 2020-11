Corey Brewer va rejoindre le staff des Pelicans

Après une ultime pige dans la « bulle » pour cinq petits matches avec les Kings, on ne reverra pas Corey Brewer sur un parquet NBA. L’ancien coéquipier de Joakim Noah à Florida a décidé de passer de l’autre côté de la barrière puisque Fox 26 annonce qu’il va rejoindre le staff des Pelicans.

Il ne sera pas sur le banc aux côtés des assistants de Stan Van Gundy, mais il va s’occuper de la formation et du développement des jeunes. C’est souvent la première étape avant de se lancer vraiment dans le coaching.

De la carrière de Corey Brewer, on retiendra d’abord les deux titres NCAA avec Florida, mais aussi ce titre NBA en 2011 avec les Mavericks. Certes, il n’avait pas joué des Finals, et n’avait disputé qu’une vingtaine de minutes lors des playoffs, mais il faisait bien partie de l’effectif de Dallas.

Ses meilleures saisons, il les a connues à Minnesota, où il a joué pendant six ans, et la deuxième partie de la saison 2014/15 à Houston. Il jouait un rôle important dans l’équipe qui avait éliminé les Mavericks, puis les Clippers, avant de craquer face aux Warriors, futurs champions NBA.

On n’oubliera pas non plus quelques envolées, comme ce dunk monstrueux sur Derek Fisher.