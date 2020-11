La NBA va ouvrir une école de basket en banlieue de Madrid

La NBA continue d’œuvrer à son développement et à celui du basket en général, en dehors de ses frontières. Aujourd’hui, c’est à travers un partenariat avec T3N Sport & Investment, société de conseil sportif spécialisée dans l’investissement, la formation et le développement sportif, qu’elle compte s’implanter durablement en Espagne.

Un nouveau complexe sportif multi-disciplinaire sortira en effet de terre en banlieue ouest de Madrid à l’automne 2021, avec donc un centre éducatif, un amphithéâtre, des terrains de football, une piscine, un gymnase ainsi qu’un pavillon couvert avec trois terrains de basket qui servira de base à la NBA pour mener ses activités.

Le complexe dispose également d’une résidence pouvant accueillir 450 personnes, et cette académie sera réservée aux joueurs âgés de 6 à 18 ans.

Le programme des futurs pensionnaires a déjà été dévoilé et comprendra des séances quotidiennes dirigées par des entraîneurs locaux en coordination avec l’équipe internationale des opérations basket de la NBA.

« Nous sommes très heureux de cet accord avec T3N, qui permet de lancer la première école de basket de la NBA en Espagne et un complexe qui peut devenir l’un des principaux centres sportifs du pays », a déclaré Chus Bueno, vice-président des opérations de basket de la NBA EME (Europe et Moyen-Orient) . « Le centre sportif T3N sera une installation de classe mondiale où la prochaine génération de talents du basket espagnol pourra développer ses compétences et apprendre les valeurs du jeu ».

Il faudra surveiller la réaction des centres de formation locaux, comme ceux du FC Barcelone ou du Real Madrid, face à cette concurrence inédite, mais il faut savoir qu’il existe actuellement des écoles de basket similaires, estampillées NBA, au Brésil, en Grèce, en Inde et aux Émirats arabes unis.