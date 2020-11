Kentavious Caldwell-Pope décline à son tour sa « player option »

À l’image de son coéquipier Rajon Rondo, il était attendu que Kentavious Caldwell-Pope décline sa « player option » de 8.5 millions de dollars afin de tester le marché lors de la prochaine « free agency ».

À deux heures de l’ouverture du marché des transferts, The Athletic a ainsi confirmé ce secret de polichinelle : « KCP » sera bel et bien « free agent » non protégé cet automne.

À 27 ans, le joueur des Lakers vient de réaliser un bon exercice, dans son rôle, même s’il n’avait pas été aussi peu productif offensivement (9.4 points) depuis sa saison rookie (5.9 à l’époque). Sacré champion pour la toute première fois, il a ainsi parfaitement su trouver sa place dans le système de Frank Vogel, avec ce rôle de « 3&D » qui lui sied très bien (38.5% de réussite à 3-points).

« Role player » précieux, il s’est carrément imposé comme la troisième option offensive des « Purple & Gold » lors des dernières Finals, compilant 12.8 points de moyenne face au Heat.

Il faut désormais s’attendre à ce qu’il fasse fructifier ses récentes performances avec un joli contrat lors de cette intersaison. Plusieurs équipes devraient logiquement lui faire les yeux doux (les Hawks notamment, pour ne citer qu’eux) et il devrait à coup sûr faire partie des arrières les plus convoités de la prochaine « free agency ».

Mais il n’est pas impossible qu’il paraphe un nouveau bail avec les champions en titre puisqu’on le sait apprécié du vestiaire et qu’il partage le même agent que LeBron James et Anthony Davis, à savoir Rich Paul…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir free agent avec un an d’avance.