Les Hawks sur la piste de Rajon Rondo ?

Ce n’est un secret pour personne : les Hawks sont à la recherche d’expérience pour encadrer leurs jeunes talents.

« L’équipe a besoin de plus de gars comme Vince (Carter) » résumait John Collins début septembre. « Avoir Vince était une bénédiction, et le perdre va nous faire mal. […] Je crois qu’on a besoin de plus de gars qui sont dans la ligue depuis un minimum de six ou sept ans, qui comprennent les enjeux du quotidien, le travail physique, l’alimentation. Cela crée une culture de voir cinq ou six gars le faire tous les jours. »

Depuis, on dit qu’Atlanta surveille la situation de DeMar DeRozan, Jrue Holiday, mais aussi Rajon Rondo selon le Los Angeles Times. Le quotidien californien confirme par ailleurs que le meneur de jeu va décliner son option à 2.6 millions de dollars, comme on s’y attendait, et que les Clippers sont également sur le coup, comme annoncé.

Deux propositions bien différentes pour le double champion de 34 ans, qui insistait sur le besoin de jouer pour une équipe qui gagne après le titre des Lakers. D’autres franchises se manifesteront sans doute et les Hawks devront se battre pour espérer attirer le meneur, avec comme principale arme un porte-monnaie bien rempli.