Vincent Poirier calme le jeu : « Je ne veux pas partir »

Vincent Poirier n’imaginait pas que son interview accordée à WE SPORT prendrait une telle ampleur. Celle-ci a en effet résonné jusqu’aux Etats-Unis, et l’intérieur des Celtics a pu s’en rendre compte au rythme des mentions reçues sur les réseaux sociaux, mais aussi à la réaction de son coéquipier Enes Kanter, qu’il a invité à lire l’entretien en entier pour mieux comprendre son état d’esprit.

Encore un an de contrat

Le pivot turc avait retweeté l’interview où la traduction anglaise mettait uniquement en avant le fait qu’il avait averti Brad Stevens pour le prévenir qu’il ne ferait pas une deuxième saison sur le banc.

L’entretien ne se limitait pourtant pas à cette seule phrase, Vincent Poirier ayant ajouté qu’il estimait que cette première année d’adaptation était nécessaire et qu’il avait beaucoup appris, même si la situation a parfois été difficile à gérer, assurant qu’il était prêt à relever le défi pour la prochaine campagne de Boston.

« Un journaliste disait (en commentaires) que je ne voulais pas être chez les Celtics, que je voulais partir », a-t-il déclaré lors d’un entretien sur Zoom avec Masslive. « Je n’ai jamais dit ça. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter les Celtics. J’ai juste dit que je voulais jouer. Tous les gars de l’équipe sont mes frères. J’ai Marcus Smart au téléphone tous les jours. J’ai Jaylen Brown. J’envoie des SMS à Kemba. Ce sont mes gars. Je veux jouer avec eux. Je ne veux pas partir. Mais s’il le faut, je le ferai parce que je veux jouer. J’ai encore un an de contrat. Ce n’est que du business. Les affaires, ce sont les affaires ».

Tout donner cette année pour ne rien regretter

Vincent Poirier s’est ainsi senti obligé d’envoyer un texto à son coach pour s’assurer que ses déclarations n’avaient pas pris des proportions inattendues et que les deux étaient toujours sur la même longueur d’onde.

« Il n’y a rien contre les Celtics ou le coach », a-t-il ajouté. « Je n’ai jamais été ce type qui parle mal des équipes. Les Celtics sont allés me chercher, m’ont très bien accueilli. Je ne veux pas que les fans pensent que je suis juste ici pour prendre l’argent et partir, que je me fous de l’équipe ou des fans ».

Sa proposition aux fans américains pour éviter de devoir à nouveau faire de l’explication de texte : apprendre le français. « Apprenez le français pour lire l’article en entier, et lisez l’article en entier chaque fois que vous ne voyez qu’une seule phrase », a-t-il poursuivi en riant. « Parce que c’est toujours pris hors contexte, et après ça, vous tombez dans mes DM en disant de la merde… Et je dois répondre à tout le monde pour dire : ‘Yo, lisez l’article' ».