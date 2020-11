Grâce à des fondation solides, les Warriors veulent viser le titre pendant… 20 ans

« Je veux gagner plus de titres. Nous avons la possibilité d’être vraiment bons et compétitifs pendant vingt ans ». L’appétit vient en mangeant et les trois titres glanés par les Warriors ces cinq dernières années ont visiblement ouvert celui de Joe Lacob, qui a récemment fêté les dix ans de son rachat de la franchise d’Oakland en compagnie de Peter Guber pour la modique somme de 450 millions de dollars. Aujourd’hui, la franchise en vaut 10 fois plus puisqu’elle a été valorisée à 4.3 milliards de dollars !

La déclaration de Joe Lacob peut paraître démesurée, tant le passé récent a démontré que la vie d’une équipe NBA (et notamment celle des Warriors) était loin d’être un long fleuve tranquille. Mais le propriétaire majoritaire de Golden State est un adepte des phrases chocs.

Un succès collectif, à tous les étages

Lors de son arrivée en 2010, devant une foule amusée, il avait ainsi pointé du doigt la seule bannière représentant le seul titre remporté par la franchise, en 1975, et promis qu’il lui permettrait d’en remporter d’autres.

Outre des succès sportifs et des titres remportés en 2015, 2017 et 2018, les Warriors ont également fait fructifier une économie florissante, notamment symbolisée par la sortie de terre du Chase Center.

Après avoir été un businessman à succès, Joe Lacob a insisté sur le fait d’avoir su recruter les bonnes personnes qui ont su œuvrer pour la réussite de sa franchise, de Rick Welts, ancien dirigeant de longue date nommé président, à Bob Myers, ancien agent, recruté pour être le GM de l’équipe, en passant par Steve Kerr, promu en tant qu’entraîneur principal en 2014.

« Tout se résume au leadership de haut niveau » a-t-il ajouté dans le Mercury News. « Et vous devez être prêts à payer pour avoir ces gens. Parfois, les gens ne veulent pas payer pour cela. C’est une erreur. C’est une décision à courte vue. Nous sommes prêts à tirer les premiers pour être les meilleurs, ce qui signifie engager les meilleurs et les laisser faire leur travail ».

La « culture de la gagne » comme ligne de conduite

Dans la manière de gérer leur masse salariale et leurs stars, les Warriors ont également réussi un sans-faute ces dernières années, même s’ils ont finalement perdu Kevin Durant l’été dernier. L’ensemble a en tout cas permis de façonner une vraie identité. « Une culture de la gagne », comme l’avait souligné le commissionner Adam Silver qui avait bien identifié et félicité la façon de procéder des Warriors.

« Ils prennent leurs ressources humaines très au sérieux. Ils prennent le temps non seulement d’embaucher des gens formidables, mais aussi de s’assurer qu’ils sont formés et qu’ils font partie d’une culture commune chez les Warriors. Je pense que leur formule mènerait au succès dans n’importe quelle industrie », a-t-il glissé.

Rendez-vous dans vingt ans ?