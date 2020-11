À l’unanimité, les propriétaires valident la reprise de la saison

Après l’accord conclu entre la NBA et le syndicat des joueurs, c’était au tour du « bureau directeur » de la NBA, composé des trente propriétaires, de voter, et ESPN annonce que la reprise de la saison au 22 décembre a été acceptée à l’unanimité.

Il n’y a donc plus d’obstacles à cette reprise de la saison, et d’ici la fin de la semaine, les franchises recevront les détails chiffrés de cette saison 2020/21, qu’il s’agisse du « salary cap » et de la « luxury tax », mais aussi de la retenue sur salaire.

D’autres détails restent à rédiger noir sur blanc, comme la date du début des discussions pour les échanges et l’activation des clauses. On évoquait le 15 novembre, soit trois jours avant la Draft.

Ce qui est certain, c’est que la « free agency » débutera le 20 novembre à 18h00 heure US, et que les signatures pourront être officialisées dès le 22 novembre. Les trente franchises auront donc une dizaine de jours pour composer leur effectif avant la reprise prévue pour le 1er décembre.

LEXIQUE

Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle sera de 109 millions de dollars, au lieu des 115 prévus. Les franchises ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des exceptions financières.

Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 132,6 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la luxury tax à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher et cette somme est reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont quant à elles pas payé la luxury tax.