Télévision : le célèbre Mark Jones va commenter les matches des Kings

Alors que la saison va reprendre le 22 décembre prochain, les Kings ont enfin trouvé un remplaçant à Grant Napear, ce commentateur viré pour ses propos sur le mouvement « Black Lives Matter ». Pour remplacer son consultant historique, la franchise de Sacramento est allé chercher une grosse pointure puisqu’il s’agit de Mark Jones.

Son visage et sa voix vous disent forcément quelque chose puisqu’il écume les plateaux depuis 30 ans, et on le retrouve aussi bien pour animer SportsCenter que les émissions spéciales sur All-Star Game et les Draft.

On le connaît aussi comme commentateur sportif, en NCAA et en NBA, mais aussi dans le football universitaire, et la saison prochaine, c’est donc lui qui sera au micro de NBC Sports California au côtés de Doug Christie pour commenter les matches à domicile des Kings.

La franchise précise qu’il continuera toutefois à commenter des matches sur ESPN, pour la NBA et le football universitaire, et le nom de son suppléant sera prochainement révélé.