Les Pacers engagent un spécialiste du « salary cap »

Plus que jamais, avec la pandémie, les pertes de revenus et un salary cap stabilisé, les franchises ont besoin de spécialistes de la masse salariale pour négocier des prolongations de contrat et recruter. À Indiana, on a ainsi choisi Ted Wu comme « assistant GM » pour remplacer Peter Dinwiddie, l’ancien vice-président, parti aux Sixers.

L’Indy Star explique que Ted Wu arrive des bureaux de la NBA où il travaillait depuis huit ans comme spécialiste du « salary cap », et depuis un an, il était même devenu « senior manager » de ce département.

Pour les Pacers, il s’agit d’une intersaison charnière avec beaucoup de mouvements en coulisses et sur le banc, puisque l’arrivée de Nate Bjorkgren a entraîné de nombreux changements d’assistants, mais aussi de scouts.

Pour la direction, il s’agit de moderniser la franchise sur et hors du terrain avec des techniciens et des dirigeants plus jeunes, et au fait des nouvelles tendances. Et ça passe par une meilleure gestion des subtilités du « salary cap ».

Rappelons que la franchise a également la possibilité cet automne de prolonger Victor Oladipo, pour éviter qu’il ne soit free agent non protégé dans un an.